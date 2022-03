Steinzeitsiedlung: Farbige Skelette und Wandmalereien untersucht

Ein internationales Team von Forschenden der Universität Bern hat neue Erkenntnisse über die Bestattung von Toten in einer Steinzeitsiedlung gewonnen. Die Skelette der Bewohner der Stadt Çatalhöyük, die als älteste der Welt gilt und um 7.000 vor Christus existiert hat, tragen Spuren von Farbstoffen und es gibt zugehörige Wandmalereien.

Zusammenhänge zwischen Farben und Gräbern

Dass es in menschlichen Gesellschaften Zusammenhänge zwischen der Verwendung von Farbstoffen und symbolischen Handlungen gibt, wurde schon früher dokumentiert. Bisher wusste aber niemand, was es mit den Farben in den Häusern und den Gräbern in Çatalhöyük auf sich hat. Zusammen mit Kollegen hat der Schweizer Anthropologe Marco Milella jetzt die Zusammenhänge untersucht: Die Daten von mehr als 800 Toten hat das Team in Zusammenhang gestellt mit den Häusern, in welchen sie gefunden worden sind.

Farbe nicht bei allen Toten

Die Siedlung hat eine Besonderheit: Die Toten wurden im Boden der Wohnhäuser bestattet. Bei den Skeletten hat sich nun gezeigt: Farbe war etwas Besonderes – nur etwa 40 Tote wurden so bestattet. Zinnoberrot eher bei Männern, Blau und Grün eher bei Frauen und Kindern. Besonders faszinierend fanden die Forschenden: "Wenn eine solche Beerdingung stattfand, dann gehörten zu diesem Ritual offenbar Wandmalereien", erklärt Marco Milella. Farbige Skelette wiederum fanden sich fast nur in Häusern mit Wandbemalung – je mehr Gebeine, desto mehr Farbschichten.

Verstorbene weiter Teil der Gemeinschaft

Zudem blieben in Çatalhöyük einige Verstorbene offenbar Teil der Gemeinschaft: Teile ihres Skeletts wurden wieder ausgegraben und eine Zeit lang weitergereicht, bevor sie erneut bestattet wurden. Das teilen die Wissenschaftler in der Veröffentlichung mit. Diese zweite, manchmal auch dritte Bestattung von Skelettteilen wurde ebenfalls von Wandmalereien begleitet. Warum das nur mit gewissen Verstorbenen der Gemeinschaft geschah, wissen die Forschenden noch nicht.

"Unsere Studie zeigt, dass diese Auswahl nicht mit dem Alter oder dem Geschlecht zusammenhängt", erklärt Milella. Klar sei jedoch, dass vor 7.000 Jahren visuelle Ausdrucksformen, rituelle Handlungen und symbolische Assoziationen Elemente einer gemeinsamen soziokulturellen Praktik waren.