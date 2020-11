Steigende Zahlen: Über 200.000 Menschen 2019 an Masern gestorben

95 Prozent müssen weltweit geimpft sein

Um die Krankheit auszurotten, müssen 95 Prozent geimpft sein. Denn es gibt Menschen, die sich nicht impfen lassen können, weil sie zu krank sind, ihr Immunsystem zu schwach ist. Für die ist es wichtig, dass sich ihre Mitmenschen impfen lassen, denn dann können sich die Masern nicht mehr ausbreiten. Daher ist am 1. März 2020 das Masernschutzgesetz in Deutschland in Kraft getreten. Jeder Kind, das in die Schule oder in den Kindergarten gehen möchte, muss eine Masern-Impfung vorlegen können. Die Zahlen in Deutschland schwanken stark. In den Jahren 2010 bis 2019 zählte das Robert-Koch-Institut zwischen 165 und 2.465 Erkrankungen.

Masern-Impfpflicht in Deutschland

Doch die Masern-Impfpflicht wurde nicht von allen positiv aufgenommen. Impfgegner versuchen immer wieder, sie zu umgehen. Ihrer Meinung nach sind Impfungen gefährlich und können Komplikationen hervorrufen. Ja, eine Impfung kann Nebenwirkungen haben. Jede Impfung. Dazu zählen zum Beispiel Schwellungen an der Einstichstelle oder auch allergische Reaktionen. In sehr wenigen Fällen kann die Impfung auch Masern in einer Light-Variante hervorrufen. Mit ein bisschen Fieber, Schnupfen oder Husten. Auch die gefährliche Masern-Enzephalitis kann auftreten: bei etwa einem von einer Million geimpfter Kinder. Nochmal zum Vergleich: Ohne Impfung bekommt ein Kind unter tausend die Hirnhautentzündung. Da sollte die Entscheidung nicht schwer fallen.

Keine Masern-Partys!

Daher erübrigt sich nach Meinung von Experten auch die Frage, wie sinnvoll sogenannte “Masern-Partys” sind, auf die einige Eltern ihre Kinder schicken wollen. Sie drehen sich um infizierte Kinder, die dann die eigenen Kinder anstecken sollen, um sie nach einer durchgemachten Infektion immun werden zu lassen. Gerne nochmal: Das Risiko einer schweren Hirnhautentzündung ist groß. Eines von tausend Kindern bekommt sie. Mit einer Impfung nur eines von einer Million. Und nicht nur das: Masern können langfristig Organe und das Immunsystem schädigen und schwächen, geistige Behinderungen auslösen. Virologe Uwe Liebert von der Uniklinik Leipzig spricht von schweren Komplikationen durch Masern sogar bei einem unter 500 Kindern. Wer möchte sein Kind dem freiwillig aussetzen?

Zweite Impfung extrem wichtig

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die erste Impfung im Alter von 11 bis 14 Monaten, die zweite kann frühestens vier Wochen danach erfolgen. Empfohlen ist ein Alter von 15 bis 23 Monaten. Die zweite ist besonders wichtig, denn bei circa acht Prozent der Geimpften bildet das Immunsystem nach der ersten Impfung noch keine Antikörper aus. Nach der zweiten Impfung sind etwa 98 bis 99 Prozent gegen Masern immun. Bei den ganz, ganz wenigen, bei denen die Krankheit doch auftreten kann, kommt sie in einer leichten Variante daher. Die zwei Impfungen sind notwendig für das weltweite Ziel einer 95-prozentigen Immunität. 2019 stieg die Anzahl der registrierten Fälle auf 870.000 - so viel wie seit 1996 nicht mehr.