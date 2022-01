Statt Kükentöten: Start-up arbeitet an Geschlechtsumkehr

Männliche Küken bei der Legehennenproduktion zu töten ist seit Jahresbeginn in Deutschland verboten. In den meisten anderen Ländern ist es dagegen weiterhin gängige Praxis. Trotzdem wird weltweit an unterschiedlichen Lösungen für das Problem geforscht, dass bei speziell für das Eierlegen gezüchteten Hühnern die Männchen wenig und langsam Fleisch ansetzen und es daher in der Branche kaum eine Verwendung für sie gibt.

Für den deutschen Markt werden jetzt vor allem zwei Lösungen praktiziert: Entweder wird das Geschlecht der Tiere schon beim Ausbrüten im Ei bestimmt und die Eier mit männlichen Tieren werden noch vor dem Schlüpfen aussortiert oder die männlichen Küken werden eben doch als sogenannte Bruderhähne aufgezogen.

Doch was wäre, wenn von vornherein größtenteils weibliche Tiere schlüpfen würden, statt einem in etwa paritätischen Geschlechterverhältnis? Dieser Ansatz wird an mehreren Orten der Welt verfolgt, auch mit Gentechnik.

Keine Gentechnik, sondern natürliches Phänomen

Doch das Start-up-Unternehmen "Soos" in Kidron, in Israel, will eine andere Lösung dafür gefunden haben. Keine Gentechnik, sondern ein natürlicher Ansatz, sagt Yael Alter. Sie ist eine der Gründerinnen und CEO des Unternehmens: "Wir imitieren die Natur. Geschlechtsumkehr passiert in der Natur auch, nur eben viel seltener. Und wir schubsen die Natur in diese Richtung."

Die Idee: Die Entwicklung der Embryonen während der Brutphase zu beeinflussen. So sollen sich eigentlich genetisch männliche Tiere in den Bruteiern wie Weibchen entwickeln und später Eier legen können. Bei Vögeln ist so eine Entwicklung des Geschlechts in die andere Richtung, wie die, die genetisch angelegt ist, grundsätzlich möglich – anders als etwa bei Säugetieren.

Lösung im Geräusch von Stromleitungen

Der Erfinder des Verfahrens, Nashat-Nazih Haj Mohammad, berichtet, er sei durch die Beobachtungen seiner Großmutter in der Hühnerhaltung auf die Idee gekommen: Sie habe beobachtet, dass Eier, die unter Stromleitungen ausgebrütet wurden, öfter männliche Küken hervorgebracht hätten. "Das haben wir versucht zu verstehen und zu nutzen", sagt der Gründer. Er habe den Effekt dann umgekehrt, denn in der Branche würden ja die Weibchen gebraucht und die Männchen oft noch getötet. "Darum habe ich nach einer Lösung für mehr Weibchen gesucht", so Mohammad.

Die fand sich dann nicht etwa in der elektromagnetischen Strahlung, sondern im Geräusch, das von den Hochspannungsleitungen ausging. Jetzt arbeitet "Soos" in seinen Brutschränken mit drei Parametern: Es verändert die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur während der Brutphase und beschallt die Eier in den ersten zwei von drei Brutwochen mit einer bestimmten Tonfrequenz.

Mit dieser Methode schlüpfen derzeit etwa zwei Drittel weibliche und ein Drittel männliche Küken. Die zusätzlichen Weibchen, wären von ihren Genen her eigentlich Männchen geworden, haben sich aber wie Weibchen entwickelt und sind in der Lage Eier zu legen. Optisch zu unterscheiden sind die weiblichen Tiere nicht.

Möglichkeit auch für die deutsche Geflügelbranche?

In der deutschen Geflügelbranche ist man noch etwas zurückhaltend, was die Aussichten des Verfahrens angeht. Der Genetiker und Forscher Rudolf Preisinger ist Sprecher der Arbeitsgruppe Zucht und Vermehrung im Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft und beschäftigt sich seit Jahren mit den Alternativen zum Kükentöten. Er gibt zu bedenken: Es müsse noch geprüft werden, ob diese umgewandelten Tiere, die genetisch immer noch männlich sind, genauso leistungsfähig seien wie ihre genetischen Schwestern.

Dabei geht es für die Eierbranche vor allem um die Frage, ob die geschlechtsveränderten Hennen genauso viele Eier in der gleichen Qualität legen wie die genetisch weiblichen Hennen. Wenn es aber funktionieren würde, das Geschlechtsverhältnis nur mit einer Ultraschallbehandlung im Brutschrank zu verschieben, sagt Preisinger, wäre das ein "schöner Ansatz."

Unternehmen strebt Marktreife Ende des Jahres an

Es wäre vor allem eine relativ einfache und günstige Lösung für die Brütereien, die ohne zusätzliche große, teure Maschinen mit der vorhandenen Technik weiterarbeiten könnten. Sie müssten lediglich die Transmitter für die Schallübertragung in die Brutschränke einbauen.

Das israelische Start-up hat schon mehrere Testläufe gemacht und Hennen mit und ohne die Beschallung ausgebrütet, aufgezogen und die jeweiligen Gruppen verglichen. Eierleistung, Qualität und Größe und Geschmack der Eier seien gleich, berichtet das Unternehmen. Auch die Gesundheit und Sterblichkeitsrate der geschlechtsveränderten Tiere seien gleich wie in der Vergleichsgruppe.

Jetzt arbeitet das Start-up daran, die Technik zu perfektionieren und den Hennen-Anteil noch weiter zu steigern. Theoretisch seien sogar 90 Prozent Weibchen möglich - ohne dass die Eierleistung oder die Entwicklung der Tiere dabei leidet. Ende des Jahres will das Unternehmen das Verfahren auf den internationalen Markt bringen. Dann wird es auch darauf ankommen, ob Brütereien und Endkunden sich auf den außergewöhnlichen Ansatz einlassen.