Statistik-Professor: "Überschätzen die Dynamik der Inzidenzen"

Um die Inzidenzwerte besser deuten zu können, müssen diese getrennt nach Altersgruppen und auch regional und lokal betrachtet werden. Das fordert Statistik-Professor Helmut Küchenhoff von der LMU München im Interview mit B5 aktuell. Er ist in der Covid-19-Datenanalyse-Gruppe, die seit Beginn der Corona-Pandemie die Daten auswertet. Es macht seiner Ansicht nach einen Unterschied, ob beispielsweise ein 80-Jähriger an Corona erkrankt und somit potenziell in Lebensgefahr ist oder ob sich ein Jugendlicher mit Corona angesteckt hat, der keine ernsthaften Probleme bekommt.

Auch bei den Selbsttests, die seit dem 24. Februar zugelassen sind, muss man genauer hinsehen, mahnt Küchenhoff. Diese Selbsttests beeinflussen den Inzidenzwert und ändern die Dunkelziffer. Denn wenn sich mehr Menschen selbst testen, werden mehr Infektionen entdeckt. Das Gute an den Selbsttests ist laut Küchenhoff, dass diese als Pandemie-Bremse wirken können, weil Menschen nicht mehr unwissentlich andere Leute anstecken.

Viele Faktoren beeinflussen den Inzidenzwert

Dass die Aussagekraft von Inzidenzwerten begrenzt ist, liegt laut Küchenhoff auch an der Dunkelziffer von nicht erkannten Erkrankungen, die folglich auch nicht den Gesundheitsämtern gemeldet werden. Verzögerungen auf den Meldewegen verfälschen zudem die Statistiken. Zum anderen werden alle Corona-Fälle in einen Topf geworfen, stellt der Professor fest.

Küchenhoff sieht zwar in der aktuellen Steigerung der Inzidenzwerte eine gewisse Gefahr, doch ist die Dynamik nicht so stark, wie sie im November und im Dezember war. Speziell in der kritischen Altersgruppe von den über 60-Jährigen in Bayern gibt es aktuell keine dramatische Steigerung, so Küchenhoff. Mit Blick auf die Neuaufnahmen von Patienten mit Covid-19 in den Intensivstationen spricht er von einer Trendwende. "Wir sehen auch bei diesen Zahlen eine dritte Welle".

Zurückhaltend hat sich Küchenhoff zu Statistik-Modellen geäußert, die die neuen Corona-Mutanten als stärker ansteckend bewerten.

"Wir überschätzen die Dynamik der Pandemie." (Helmut Küchenhoff, LMU)

Küchenhoff nennt Tübingen als positives Beispiel

Mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen innerhalb der nächsten Woche, glaubt Küchenhoff, dass ein Inzidenzwert über 100 erreicht werden könnte. Als problematisch hat er in diesem Zusammenhang einen möglichen Anstieg des R-Werts bezeichnet. Das ist die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in einer bestimmten Zeiteinheit im Mittel ansteckt.

Trotz dieser Prognose, die auch von anderen Experten so vorhergesagt werden, drängen viele bayerische Kommunen auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Wenn diese kontrolliert ablaufen und wissenschaftlich begleitet werden, könnten sie viele wertvolle Erkenntnisse liefern, glaubt Statistik-Professor Küchenhoff. Denn ein Problem in der Pandemie ist, dass viel zu wenig Wissen über die Wirkung von Maßnahmen vorhanden ist. Als positives Beispiel hat er auf die Stadt Tübingen verwiesen, die mit verpflichtenden Schnelltests kontrollierte Lockerungen möglich machen.

Blick auf Intensivstationen richten

Im B5-aktuell-Interview machte Küchenhoff sich dafür stark, den Blick vom Inzidenzwert auf die Covid-19-Neuaufnahmen in den Intensivstationen zu richten. Dann sei es wichtig, den R-Wert als Maßzahl für das aktuelle Geschehen zu betrachten. Und schließlich solle man nach Küchenhoffs Meinung die Todesfälle im Auge behalten und diese nach Altersgruppen unterscheiden, so wie es ohnehin schon in den Berichten vom RKI gemacht wird. Als Folge hätte man mehrere Größen, die sich dann zu einem Bild zusammenfügen, ist sich Küchenhoff sicher.

