Start verschoben - fränkische Tomaten fliegen später ins All

Der Grund für die Verschiebung des Starts im US-Bundesstaat Kalifornien seien weitere Wartungsarbeiten an der Trägerrakete, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit, als möglicher neuer Starttermin wurde Montagabend genannt.

Knackiges Gemüse für Sternen-Fahrer

Ziel des "Eu: CROPIS"-Projektes ist es, Astronauten bei längeren Missionen fern der Erde mit frischen Tomaten und anderem Gemüse zu versorgen. Der Satellit soll dafür die Erde in 600 Kilometer Höhe umkreisen und dabei in seinem Innenraum durch Rotation für sechs Monate zunächst die Schwerkraft des Mondes und anschließend für noch einmal sechs Monate die des Planeten Mars erzeugen. Die Steuerung übernimmt das DLR-Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen.

Urin und Augentierchen als Schlüsselfaktoren

Kernstück des Experiments ist ein kleines Gewächshaus mit Samen von Zwergtomaten im Inneren des zylinderförmigen Satelliten, das vom DLR und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg entwickelt wurde. Im All sollen die Tomaten keimen und reifen, angetrieben von künstlichem Urin, Mikroorganismen in einem Rieselfilter und von sogenannten Augentierchen - Einzellern, die das System vor überschüssigem Ammoniak schützen und Sauerstoff liefern.