Star Trek: Forscher entdecken möglichen Heimatplaneten von Spock

Er hat spitze Ohren, grünes Blut und hört auf den Namen "Mr. Spock". Doch wo genau sein Heimatplanet liegt, wurde in der Kultserie nie genau erwähnt. Jetzt aber hat ein Forscherteam von Universitäten in den US-Bundestaaten Florida und Tennessee einen Planeten entdeckt, der genau auf Mr. Spock passt.

Die Forscher haben eine sogenannte Supererde entdeckt. Sie umkreist einen Stern, der den Namen "40 Eridani A" trägt. Der Erfinder der Star-Trek-Serie, Gene Roddenberry, hat vor fast 30 Jahren in einem Brief an eine Zeitschrift verraten, dass Mr. Spock aus diesem Sonnensystem kommen soll. Bislang gab es aber keinen passenden Planeten dazu - den könnten die Forscher jetzt entdeckt haben.

Ideale Bedingungen für eine Besiedelung

Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Planet etwa doppelt so groß ist wie unsere Erde. Und sie teilten mit: Er eigne sich sehr gut für eine "fortschrittliche Zivilisation". Die Sonne des neuen Planeten sei in einer klaren Nacht sogar mit bloßem Auge zu erkennen.

Dabei sind der Planet und seine Sonne etwa 16 Lichtjahre von der Erde entfernt. Deshalb war der Nachweis etwas schwieriger. Die Forscher haben letztlich gemessen, wie hell die Sonne ist und dabei dann nachgewiesen, dass ein Planet um sie herum kreisen muss.