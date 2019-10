Stand-Up-Paddler schrecken Zugvögel auf

Stand Up Paddling (SUP) wirkt sich besonders negativ auf Zugvögel aus - das zeigt eine Untersuchung. Der Landesverband für Vogelschutz (LBV) hat zwei Jahre lang beobachten lassen, wie Zugvögel von September bis April auf Störungen durch Wassersportgeräte und -fahrzeuge reagieren.

Das Ergebnis: Stand-Up-Paddler schreckten Zugvögel stärker auf als Segelboote, Windsurfer, Kanufahrer oder Ruderer. Die Tiere flogen weiter weg und verließen oft ganz das Wasser. In 36 Prozent der erfassten Fälle flogen die Zugvögel mehr als 100 Meter weit.

"Es gibt die Vermutung, aus Studien aus der Schweiz, auch vom Bodensee, dass es eventuell damit zu tun haben kann, dass ein Stand-Up-Paddler für den Vogel eine menschliche Silhouette ist, noch dazu mit etwas Langem in der Hand, was für den Vogel eine Assoziation mit einem Gewehr herstellen könnte." Thomas Rödl, LBV

Störungszonen Voralpenraum-Seen, Fränkisches Seenland, Donau-Staustufen

Erfasst wurden 364 Störungen. 104 wurden von Stand-Up-Paddlern verursacht, 260 von anderen Wassersportarten. Am meisten wurden Vögel durch Stehpaddler auf den großen Seen im Voralpenraum gestört sowie im Fränkischen Seenland und an Staustufen größerer Flüsse wie etwa der Donau bei Günzburg und entlang des Lechs. Bayerische Seen sind im Winterhalbjahr Dreh- und Angelpunkt internationaler Vogelzugrouten. Im Schnitt überwintern an einem Dezembertag mehr als 150.000 Vögel auf Seen und Flüssen in Bayern.

Gefährlicher Energieverlust für Zugvögel

Für Zugvögel bedeutet die Flucht vor Stand-Up-Paddlern einen gefährlichen Energieverlust. Gerade im Herbst tanken Zugvögel auf Zwischenstopps Kraft, um die oft lange Reise ins Winterquartier zu überstehen. Auch die Zugvögel, die aus dem Norden nach Bayern ins Winterquartier kommen, müssen mit ihrer Energie haushalten, denn hier ist im Herbst und Winter das Futter knapp.

Rücksicht nehmen

Um die Zugvögel zu schützen, hat der LBV mit Wassersportverbänden zum Beispiel am Starnberger See bei München neben ganzjährigen Schutzgebieten auch spezielle Winterruhezonen eingerichtet. Wassersportler sollten den Tieren die Ruhe gönnen und ihnen im Wasser großräumig aus dem Weg gehen:

"Tatsächlich ist es bei diesen Verbänden und bei den Stand-Up-Paddlern so, dass sie dann ab November bis März komplett auf ihren Betrieb verzichten oder eben nur in solchen Bereichen fahren, die unproblematisch sind." Dr. Andrea Gehrold, Landesverband für Vogelschutz

Wie man als Wassersportler Zugvögel schützt