Stammzellenspende: Mit einem Piks zum Lebensretter

Die Idylle zerbrach von heute auf morgen. Die Familie von Sophie ist seit der Diagnose im Ausnahmezustand: akute Leukämie. Ärzte der Haunerschen Kinderklinik in München behandeln sie schon lange – bislang aber ohne den gewünschten Erfolg.

Die Stammzellenspende ist die letzte Chance

Neun Mal war Sophies Vater jetzt schon mit der kleinen Sophie in der Klinik zur Chemotherapie. Doch es stellte sich heraus, dass einige der Tumorzellen gegenüber der Chemo-Behandlung resistent sind. Sophie benötigt deshalb dringend gesunde, blutbildende Stammzellen. Bei einem Typisierungstermin will die Aktion Knochenmarkspende Bayern so viele Menschen wie möglich dazu bringen, sich zu registrieren.

"Uns ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich zur Spende kommen, damit Sophie wieder gesund wird. Aber ob wir jetzt dort einen Spender für Sophie finden oder nicht: Durch die Registrierung helfen wir auf jeden Fall jemandem." Vater der krebskranken Sophie

So einfach geht Stammzellenspenden

Bei der Aktion selbst gibt der potentielle Spender eine Blutprobe, die dann ein Labor auf Gewebemerkmale untersucht. Jeder kann sich schnell und einfach typisieren lassen.

"Wir haben Ärzte vor Ort, die das Blut abnehmen. Das ist ein kleiner Piks und dann war's das schon. Damit ist derjenige registriert." Manuela Ortmann, Aktion Knochenmarkspende Bayern

Die Proben aus Bayern fließen in ein deutschlandweites Register. So ist die Wahrscheinlichkeit höher, geeignete Stammzellen zu finden.

Operation für Stammzellspende meist nicht mehr nötig

Die Transplantation verläuft dann im Prinzip wie eine lange Blutspende: Für zwei bis drei Stunden wird der Spender an einen sogenannten Zellseparator angeschlossen, durch den das Blut fließt. Eine Operation, bei der Zellen aus dem Knochenmark entnommen werden, ist inzwischen die Seltenheit. Wenn das gelingt, kann der Spender nach einer Frist von zwei Jahren den Empfänger auch kennenlernen.

"Der Spender muss es wollen und der Empfänger muss es wollen. In der Regel ist das auch so – zu 99 Prozent der Fälle. Der eine möchte wissen, wer ihm das Leben gerettet hat, der andere möchte wissen, wem er das Leben retten konnte." Manuela Ortmann, Aktion Knochenmarkspende Bayern

Was passiert mit meinen Daten in der jeweiligen Kartei?

Weil die Proben aller Spenderkarteien in Deutschland gesammelt in eine große Datenbank kommen, kann man sich die Kartei aussuchen und tut immer das Richtige – die Daten sind im zentralen System geschützt.

Und diesen Weg legen die Daten zurück: Die Aktion Knochenmarkspende meldet sämtliche Daten an die Zentrale nach Ulm. Von hier wiederum werden diese einer weltweiten Datenbank in den Niederlanden übermittelt. Weltweit gibt es etwa fünfunddreißig Millionen Menschen, die hier registriert sind, knapp ein Siebtel davon lebt in Deutschland. Die Suche nach einem geeigneten Spender läuft immer nach dem gleichen Prinzip ab: Zuerst wird die Verwandtschaft geprüft – hier gibt es in jedem fünften Fall einen Treffer. Falls nicht, werden die Datenbanken durchforstet - erst regional, dann bundesweit und schließlich weltweit.

Der erste Schritt: Sich registrieren lassen. Die Aktion Knochenmarkspende Bayern will so viele Proben wie möglich sammeln, um Sophies Leben zu retten.

Typisierungsaktion für Sophie

Die Typisierungsaktion findet statt: Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 16 Uhr im Großen Pfarrsaal des Katholischen Pfarramtes St. Maximilian, Deutingerstr. 4, 80469 München