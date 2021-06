Staatstrojaner: Überwachung für alle? Possoch klärt!

Dass der Ursprung von Terror und Extremismus meist in privaten Chatgruppen zu finden ist, ist kein Geheimnis. Radikalisierung findet nicht mehr am Telefon oder gar per Post statt, sondern im Netz. Diese banale Erkenntnis stellt jedoch für polizeiliche Ermittlungen ein großes Problem dar. Denn meist sind die Chats bei Programmen wie WhatsApp, Telegramm oder Signal verschlüsselt und können nur schwer überwacht werden. Die Lösung: der sogenannte Staatstrojaner.

Wie dieser Staatstrojaner funktioniert und welche Risiken für die IT-Sicherheit und für die Sicherheit von uns allen dadurch entstehen könnten, zeigt das neue "Possoch klärt" (Video unten).

Seit 2017 ist es Ermittlungsbehörden möglich, verdächtige Chatgruppen mit dem Staatstrojaner zu hacken und abzuhören – bisher allerdings nur per gerichtlichem Beschluss. Mit der neuen Gesetzesreform, die mit einer Mehrheit aus Unions- und SPD-Abgeordneten am 10. Juni verabschiedet wurde, fällt nun diese gerichtliche Erlaubnis weg. Für die Opposition, die geschlossen gegen das Gesetz gestimmt hatte, ein massiver Eingriff in die Bürgerrechte.

Staatstrojaner als Lösung für die "Going Dark"-Dystopie?

Einer der meistgenannten Gründe für den Einsatz von Staatstrojanern ist die Angst, digital abgehängt zu werden. Je besser die Verschlüsselungen von Chats wird, desto schwieriger wird es sein, Terroristen und Extremisten frühzeitig zu erkennen und deren Anschläge zu verhindern. So lautet die "Going Dark"-Dystopie, geprägt vom ehemaligen FBI-Chef James Comey. Diese Dystopie besagt, dass durch immer bessere Verschlüsselungen wichtige Informationskanäle für die Geheimdienste versiegen, sie dann also buchstäblich im Dunkeln tappen.

Andere Wege für digitale Kriminalitätsbekämpfung ohne Staatstrojaner

"Die große Frage ist eben, ob dann der Bundestrojaner die Lösung für dieses Problem sein kann", sagt BR24-Netzexperte Christian Schiffer im neuen "Possoch klärt". Denn neben dem Hacken von verschlüsselten Chats können Geheimdienste auch mit Hilfe von Metadaten, wie mit Standorten oder Anrufprotokollen, viel über verdächtige Personen herausfinden. Zuletzt hatte das FBI sogar mit einer eigens entwickelten Messenger-App internationale Verbrecherbanden getäuscht und überführt.

Führt der Staatstrojaner wirklich zu mehr Sicherheit oder könnte durch dessen Einsatz am Ende sogar die Cyberkriminalität profitieren? Ist der Eingriff in die Bürgerrechte aufgrund der sich weiterentwickelnden Verschlüsslungstechnologie von Chats gerechtfertigt?

Possoch klärt!