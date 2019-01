18.01.2019, 09:14 Uhr

Spektakulärer Blutmond: Totale Mondfinsternis am Montagmorgen

Die Mondfinsternis am Montagmorgen verspricht einen spektakulären Blutmond am Himmel. Voraussetzung: früh aufstehen. Doch wer diese Mofi verpasst, bekommt erst in drei Jahren wieder die Chance. So sehen Sie die Mondfinsternis am besten.