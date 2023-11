Sparen beim Heizen: Droht jetzt mehr Schimmel in der Wohnung?

Was ist Schimmel?

Schimmelpilze sind bestimmte Pilzarten, die aus Zellfäden und Sporen bestehen. Die häufig farblosen Zellfäden selbst sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Um sich zu vermehren, bilden Schimmelpilze Sporen aus, die überall durch die Luft schwirren. Normalerweise sind diese harmlos – erst, wenn sie eine gewisse Konzentration übersteigen, können sie Probleme bereiten. Das Umweltbundesamt klärt in der Broschüre "Schimmel im Haus" über Ursachen, Wirkungen und Abhilfe auf.

Wie kann man Schimmel verhindern?

Es gibt insgesamt drei Stellschrauben, an denen man drehen kann, um Schimmelbildung zu vermeiden. Schimmelsporen brauchen, um sich zu vermehren, einen Nährboden, Feuchtigkeit und Kälte.

Punkt 1: Klug heizen – "Heizung aus" ist keine Alternative

Bei einem älteren, ungedämmten Haus ist die Oberflächen-Temperatur der Außenwand innen, entsprechend der Außenlufttemperatur. Die Raumluft ist häufig wärmer als die Temperatur an den kühlen Außenwänden, Fenstern oder am Boden. Wenn man unzureichend heizt und die Raumluft kühl bleibt, kann sie nur wenig Feuchtigkeit binden, sodass sie an kalten Bauteilen kondensiert. "Wenn es an bestimmten Stellen feucht ist, also mehr als 60 Prozent relative Luftfeuchtigkeit, und das über einen längeren Zeitraum, sagen wir mal zwei Tage, und ein Bauteil kühl ist, das heißt unter +12,6 Grad Oberflächentemperatur fällt, dann entsteht eventuell Schimmel", sagt Gisela Kienzle, Energieberaterin für die Verbraucherzentrale Bayern e.V. im Interview mit BR24 2022.

Ihre Empfehlung lautet daher, in Räumen, in denen man sich aufhält wie Wohnzimmer, Arbeitszimmer oder Schlafzimmer die Raumtemperatur auf mindestens 18 Grad zu heizen. "Heizen Sie die Räume auf 18 Grad Raumlufttemperatur. Etwa vier Grad wandern bei alten Häusern ab. So hat die Außenwand innen immer noch mehr als die +12,6 Grad." In nicht oder wenig genutzten Räumen könne man die Temperatur gegebenenfalls auch auf 16 Grad drosseln, weil dort auch weniger Luftfeuchtigkeit anfalle, sagt Kienzle. Bei den kühleren Räumen sollten aber die Zimmertüren geschlossen werden.

Energiesparen: keine zu drastischen Schritte

Ein Grad weniger Raumtemperatur spart 6 Prozent Heizenergie, meint Gisela Kienzle. Wer also von 22 Grad Raumtemperatur auf 20 Grad drosselt, hat schon eine Energie-Ersparnis von über 10 Prozent – ohne, dass die Gefahr für Schimmelbildung erhöht wird.

"Was mir wirklich wichtig ist: Es gibt Nutzer, die können noch sparen. Und es gibt Leute, die haben schon alles ausgereizt. Diese sparsamen Menschen noch weiter zum Sparen anzuhalten, wollen wir nicht. Wenn sie noch weniger oder gar nicht mehr heizen, bekommen sie ein Schimmelproblem. Davor wollen wir warnen, denn sie bekommen durch das Nicht-Heizen andere Probleme", sagt Gisela Kienzle.

In gedämmten Wohnungen betragen die Temperaturunterschiede zwischen Raumluft und Bauteil nur wenige Grad, das gilt auch, wenn die Temperaturen auf 18 Grad oder weniger gedrosselt werden. Die Gefahr, dass sich hier Schimmel bildet, ist deutlich geringer.

Punkt 2: Lüften und Feuchtigkeit reduzieren

Achten Sie auf die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. Sie sollte idealerweise zwischen 40 und maximal 60 Prozent liegen. In einem Drei-Personen-Haushalt entstehen durchschnittlich sechs bis zehn Liter Wasser am Tag durchs Kochen, Duschen, Wäschetrocknen, Atmen. Zu den Räumen mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit zählen Küche, Bad und Schlafzimmer. Mithilfe eines Hygrometers - am besten mit einem Schimmel-Warnsignal (einer sogenannten Taupunktanzeige) – kann man die Luftfeuchtigkeit messen. Das Gerät ist kostengünstig in Baumärkten zu haben, mobil in der Wohnung einsetzbar und hilft festzustellen, wann wieder gelüftet werden muss.

Beim Lüften sollten die Fenster in allen Räumen geöffnet werden. Es sollte einige Minuten stoßgelüftet werden, bis die Luft sich ausgetauscht hat. Besonders wichtig sei dies, nachdem "Feuchtigkeitsspitzen" entstanden seien, sagt Kienzle, also nach dem Aufstehen, Duschen, Kochen. Fenster dauerhaft zu kippen, ist der falsche Weg. Wichtig ist zudem, das Thermostatventil an der Heizung vor dem Lüften auf 0 zu stellen und erst danach wieder anzudrehen.

Punkt 3: Schimmel den Nährboden entziehen

Tapete an der Außenwand ist ein hervorragender Nährboden für die Schimmelsporen. Wenn man ihnen diesen Nährboden entzieht, kann man das Schimmelproblem eindämmen. Dazu muss die Tapete und/oder die Dispersionsfarbe, mit der üblicherweise gestrichen wird, gründlich entfernt werden. Dann könne die Wand mit einer Silikatfarbe gestrichen werden. Es gäbe mineralische Farbzusammensetzungen, von der sich der Schimmel nicht ernähren könne, sagt Kienzle. Aus diesem Grund wären zum Beispiel früher Kirchen gekalkt worden. Wichtig ist, bei der Renovierung keine halben Sachen zu machen, sondern – wenn man handwerklich nicht sonderlich beschlagen ist – es professionell anzugehen.