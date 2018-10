07.10.2018, 04:29 Uhr

Sonderbericht des Weltklimarats zum 1,5 Grad-Ziel

Bereits eine Erderwärmung um 1,5 Grad hat gravierende Folgen. Aber schaffen wir es überhaupt, den Klimawandel an diesem Punkt zu stoppen? Am Montag erscheint ein Sonderbericht des Weltklimarats, der genau diese Fragen klären will.