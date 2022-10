Sommer im Herbst – Oktober endet mit milden Sonnentagen

Das ungewöhnlich warme Oktoberwetter hält auch am Wochenende an, besonders im Süden Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen von bis zu 27 Grad in Baden-Württemberg, aber auch in Bayern sollen 25 Grad erreicht werden, während es in Norddeutschland bei wechselnder Bewölkung "nur" 20 Grad warm wird.

Besonders im Süden Bayerns wird es warm

In Bayern soll es am Samstag vor allem im Allgäu und am oberbayerischen Alpenrand mit 25 Grad sehr warm werden, etwas kühler bleibt es bei 17 bis 18 Grad in Ostbayern, in Franken werden um die 22 Grad erreicht. Auch am Sonntag wird es mit bis zu 24 Grad in Südbayern am wärmsten. Im Osten Bayerns steigen die Temperaturen dann über die 20-Grad-Marke, auch in Franken ist das wieder der Fall - und wie schon am Samstag bleibt es in ganz Bayern trocken.

"Sommertage" am Alpenrand

Meteorologen sprechen von einem Sommertag, sobald die Temperaturen die 25-Grad-Marke übersteigen. So gesehen wird es im Süden Bayerns Ende Oktober noch einmal richtig "Sommer".

Ursache dafür sind laut DWD das Hochdruckgebiet "Zacharias" über Osteuropa und das Tiefdruckgebiet "Iris" über dem Nordatlantik. Sie sorgen derzeit dafür, dass eine für die Jahreszeit ungewöhnlich warme Luftmasse über Spanien und Frankreich nach Deutschland zieht. "Das gibt es immer wieder", sagt DWD-Meteorologe Marcel Schmid. Allerdings liege Deutschland dieses Mal exakt in der Mitte dieses Zustroms warmer Luft und bekomme damit die meiste ab.

Im Oktober ist es immer öfter warm

Ein solches "einzelnes Ereignis" könne man "nie mit dem Klimawandel begründen", erklärt Schmid. "Was wir gerade erleben, ist vordergründig das Ergebnis der Großwetterlage", sagt auch DWD-Pressesprecher Andreas Friedrich. Es gebe allerdings eine auffällige Häufung: Die wärmsten Oktober seit 1881 fallen größtenteils in das 21. Jahrhundert und damit in die letzten Jahrzehnte. "Das ist dann ganz eindeutig das Ergebnis der Klimaerwärmung", sagt Friedrich.

Der Temperatur-Rekord wird nicht fallen

Einen neuen Temperatur-Rekord erwarten die Meteorologen diesmal nicht. Die höchste in Deutschland im letzten Drittel des Oktobers je gemessene Temperatur liegt bei 28,6 Grad. Sie wurde am 26. Oktober 2006 in Emmendingen-Mundingen (Baden-Württemberg) erreicht. Im Jahr 2009 wurden in Müllheim in Baden sogar schon 30,9 Grad gemessen - das war allerdings an einem 7. Oktober und damit zum Monatsanfang. "Dieser Wert wird aller Voraussicht nach dann doch verfehlt", sagt Schmid.

Wie geht es ab nächster Woche weiter?

Bis zum Sonntag erwarten die Meteorologen bundesweit "ideales Wetter für einen Nachmittag im Biergarten oder einen Grillabend mit Freunden". Ab Montag ändert sich das dann etwas. Dann gehen die Höchstwerte ein wenig zurück. "Mit Temperaturen von 16 bis 21 Grad ist es allerdings weiterhin deutlich zu mild für die Jahreszeit", sagt Schmid.

Auch in Bayern gehen die Temperaturen im Laufe der nächsten Woche zurück. Am Montag werden noch bis zu 22 Grad erreicht, an Allerheiligen werden bei wechselnder Bewölkung noch Höchstwerte 16 bis 19 Grad erwartet, wobei es an beiden Tagen erneut am Alpenrand am sonnigsten werden dürfte.

Von Mittwoch bis Freitag überwiegen dann die Wolken und es fällt gelegentlich Regen, besonders am Mittwoch und Freitag. Zwischendurch gibt es auch kurze sonnige Abschnitte. Die Höchsttemperaturen werden am Mittwoch und Donnerstag bei 12 bis 17 Grad erwartet, am Freitag nur noch bei 9 bis 12 Grad.

Auch im November dürfte es relativ warm bleiben

Die Vier-Wochen-Prognose deutet laut Meteorologe Friedrich darauf hin, dass es auch im November zunächst weiter deutlich zu warm bleibt. Zur Monatsmitte wird es dann allerdings etwas kühler - auch, weil die Nächte immer länger werden.

Solche Langzeitprognosen sind mit einer Trefferquote von 60 bis 65 Prozent vergleichsweise unsicher, sie könnten aber darauf hindeuten, dass Deutschlands Haushalte auch weiterhin ihren Energieverbrauch bremsen können. In der vergangenen Woche benötigten sie infolge der ungewohnt hohen Temperaturen deutlich weniger Erdgas als in den Vorjahren.