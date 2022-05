Solastalgie: Trauer wegen des Klimawandels

Wenn die Natur durch die Klimakrise immer mehr Schaden nimmt, wenn Wälder vertrocknen, ganze Dörfer von Fluten weggeschwemmt werden und Arten aussterben, dann kann auch das seelische Gleichgewicht Schaden nehmen. Bei einigen Menschen tritt eine Mischung aus Trauer, Wut, Sehnsucht und Verzweiflung auf. Der Fachbegriff dafür lautet Solastalgie.

Solastalgie vor allem bei Menschen, die von der Natur leben

Dieser Schmerz kann alle treffen, aber besonders die, die von und mit der Natur leben und arbeiten. Wenn die Klimakrise Äcker und Wälder eines Landwirts zerstört, kommen zum konkreten wirtschaftlichen Dürreschaden auch psychische Not, Hoffnungslosigkeit und Zukunftsangst hinzu.

Klimagefühle wie die Solastalgie können bei Menschen langsam entstehen wie ein schwelendes Feuer, sagt die Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann: "Das ist ein Schmerz über Vergangenes und was noch vergehen kann." Wenn Katastrophen eintreten, wie die Flut im Ahrtal, kann die Angst aber auch bei Nichtbetroffenen schnell auftauchen.

Medizinerin: Klimakrise ist eine Gesundheitskrise

Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise, so die Mahnung der Medizinerin und Klima-Expertin Traidl-Hoffmann. Gesundheit meint dabei nicht nur die physische, sondern auch die psychische, die mentale Gesundheit. Auch im neuen Bericht des Weltklimarats IPCC von Anfang 2022 wird zum ersten Mal die Auswirkung der Erderwärmung auf die psychische Gesundheit thematisiert. Es gibt laut der Psychotherapeutin Katharina van Bronswijk verschiedene Arten der Auswirkung: Zum einen können Extremwetterereignisse traumatisierend sein. Die Folge können dann posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen oder Angsterkrankungen bis hin zu Zwangsstörungen sein.

Zum anderen, so die Sprecherin der "Psychologists for Future" van Bronswijk, tut auch die Hitze dem Gehirn ganz direkt nicht gut, mit Folgen wie einem höheren Demenzrisiko. Es gebe außerdem schon relativ gut gesicherte Erkenntnisse dazu, dass Hitze die Suizidalitätsrate erhöht und dass es vermutlich einen Anstieg an aggressivem Verhalten geben wird.

Klimaangst ist keine normale Angststörung

Neben der schleichenden psychischen Belastung durch die Klima-Krise, der Solastalgie, beobachtet die Therapeutin immer öfter eine regelrechte Klimaangst, die jedoch wissenschaftlichen noch nicht genau definiert ist. Van Bronswijk betont: Klimaangst, Klimawut und Klimadepression sind keine psychischen Störungen wie die schon bekannten Depressionen oder Angststörungen. Deswegen bringt auch die Therapie der einzelnen Betroffenen nicht die Lösung, sondern individualisiert das Problem der Klimakrise. Die eigentliche Lösung dieser negativen Gefühle wäre es, die Ursache zu beseitigen, also den Klimawandel aufzuhalten.

Trotzdem braucht man Solastalgie und Klimaangst nicht einfach hinzunehmen, sondern sollte laut der Therapeutin gegen negative Klimagefühle vorgehen, indem man in der Klimabewegung aktiv wird: "Emotionen können uns genau die Handlungs-Energie geben, damit wir vom Sofa hochkommen und unser Verhalten ändern." Ganz konkret gelte es sich die Frage zu stellen: Was kann ich tun, damit ich mich als wirksam, als selbstwirksam erlebe?

Wie man Klimaangst vermeidet

Die beste Prävention sei es laut der "Psychologists for Future", klimagerecht zu leben. Besonders wichtig kann das für Kinder und Jugendliche sein, denn sie haben ein deutlich höheres Risiko als Erwachsene, sogenannte Klimaängste zu entwickeln. Das stellte 2020 der Lancet Countdown fest, ein jährlicher Bericht verschiedener Forschungseinrichtungen zu den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels.

Solastalgie setzt sich zusammen aus dem lateinischen "solatium", Trost, und dem Wortteil "algia" aus dem Altgriechischen, Wurzel oder Schmerz. Letztendlich bedeutet Solastalgie: der Schmerz, dass etwas Gegebenes verloren geht, mit dem der Mensch verbunden ist, nämlich die Natur. Die Nostalgie ist im Gegenteil dazu ein wohliges Gefühl an Vergangenes.