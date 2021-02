Solar und Photovoltaik auf dem Dach: Die wichtigsten Antworten

Die meisten Dächer, die für Photovoltaik geeignet wären, sind nach wie vor ungenutzt. Wer das auf dem eigenen Haus ändern will, muss ein paar Dinge wissen.

Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?

Solarthermie nutzt die Sonnenenergie für die Heizung und das Warmwasser. In flächen- oder röhrenförmigen Elementen wird die Strahlungsenergie der Sonne in Wärme umgewandelt.

Bei der Photovoltaik wird mittels Solarzellen Strom erzeugt, der im eigenen Haus verbraucht oder ins öffentliche Netz eingespeist werden kann.

Wann lohnt sich eine Photovoltaikanlage? Wie viel spart man damit?

Vor allem braucht es Sonne und ein möglichst unverschattetes Dach. Eine Ausrichtung nach Süden ist jedoch nicht unbedingt nötig, ein Dach mit Ost-West-Ausrichtung kann die Sonne morgens und abends besser einfangen, wenn häufig der Strombedarf im Haushalt am höchsten ist.

Grundsätzlich gilt: Je mehr vom erzeugten Strom im eigenen Haus verbraucht werden kann, desto mehr lohnt sich die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Dahinter steht folgende Rechnung: Kleine Photovoltaik-Dachanlagen mit einer Leistung von bis zu zehn Kilowattpeak produzieren den Strom heute zu einem Preis von etwa zehn Cent pro Kilowattstunde (Quelle: BSW Solar/ Fraunhofer ISE). Die Einspeisevergütung für Photovoltaik-Strom beträgt Stand Februar 2021 jedoch nur noch 8,04 Cent pro Kilowattstunde.

Deutlich lukrativer ist es, wenn man dank Eigenverbrauch des PV-Stroms weniger Strom aus dem Netz beziehen muss, denn der kostet pro Kilowattstunde durchschnittlich 31,89 Cent (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Wer tagsüber nur wenig Strom verbraucht, kann über die Anschaffung eines Stromspeichers nachdenken.

Was muss ich steuerlich beachten? Wie funktioniert die Abrechnung?

Steuerlich handelt es sich bei den Einnahmen aus der PV-Anlage um gewerbliche Einnahmen, die versteuert werden müssen. PV-Anlagenbesitzer müssen außerdem ein Kleingewerbe anmelden.

Die Einspeisevergütung zahlt der jeweilige Netzbetreiber monatlich an den Betreiber der PV-Anlage aus. Die Anlage muss beim Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur angemeldet werden, dabei hilft das Installationsunternehmen.

Welche Größen gibt es und was braucht es für ein Einfamilienhaus?

Grundsätzlich gilt: Nicht immer ist es am rentabelsten, die ganze verfügbare Dachfläche mit Solarzellen zu füllen. Denn eine kleinere Anlage kann zu einer höheren Eigenverbrauchsquote und damit zu einer besseren Rendite führen.

Eine PV-Anlage besteht aus Modulen, die flexibel miteinander kombiniert werden können, um die jeweiligen Bedürfnisse zu erfüllen. Wer ein Elektroauto besitzt oder sein Haus mit einer elektrischen Wärmepumpe heizt, braucht deutlich mehr Strom und dementsprechend eine größere Anlage. Wer einen Stromspeicher anschafft, muss die Größe des Speichers und der PV-Anlage aufeinander abstimmen.

Welche Förderung gibt es für Photovoltaik?

Die wichtigste Förderung ist die auf 20 Jahre garantierte Einspeisevergütung für PV-Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Der Freistaat Bayern fördert die Anschaffung von PV-Speichern mit dem so genannten 10.000-Häuser-Programm. Zusätzlich gibt es in manchen Kommunen eigene Förderangebote für PV-Anlagen. Das Bundeswirtschaftsministerium unterhält eine Förderdatenbank, in der aktuelle Förderprogramme recherchiert werden können.

In welcher Reihenfolge sollte man vorgehen? Planung, Beantragung von Fördergeldern, Angebote, Auswahl und Installation?

Prinzipiell können Planung und Installation von PV-Anlagen schnell gehen, es kommt jedoch auf die Auslastung des jeweiligen Installationsunternehmens an. Für manche Förderprogramme muss der Antrag gestellt werden, bevor ein Auftrag für die Installation der Anlage erteilt wird. Eine gute Beratung des Solarteurs vor Ort ist in jedem Fall entscheidend. Der kann nach Angaben des Branchenverbands BSW Solar in der Regel auch bei Anträgen auf Fördergelder beratend zur Seite stehen.

Unterm Strich lohnt sich für sehr viele Eigenheimbesitzer eine Photovoltaik-Anlage. Zwar gibt es nicht mehr so hohe Subventionen wie früher, dafür sind jedoch auch die Anlagen wesentlich billiger geworden.