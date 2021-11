Social Distancing: Bienen meiden kranke Artgenossen

Es ist eine Strategie gegen Krankheitserreger, die wir inzwischen alle sehr gut kennen: Social Distancing. Die gibt es auch im Tierreich, zum Beispiel bei Honigbienen. Indem sie soziale Kontakte reduzieren, schützen Sie Ihr Volk davor, sich mit Parasiten, Viren oder Bakterien anzustecken. Das haben Forschende jetzt genauer untersucht.

Bienen wissen, wie man Abstand hält

Claudia Garrido, Expertin für Bienengesundheit, erklärt, wie Bienenvölker dabei vorgehen. So hätten sie mehrere Mechanismen entwickelt, um das zu tun, wie zum Beispiel auch kranke einzelne Bienen zu isolieren oder sogar aus dem Volk rauszuschmeißen beziehungsweise sie gar nicht erst wieder hineinzulassen. Dass das jetzt auch bei Varroa-Milben beschrieben worden ist, ist interessant, vor allem, weil es sich bei der Varroa-Milbe um einen exotischen Parasiten handelt, der erst seit etwa 50 Jahren auf unseren Bienen lebt.

Die Varroa-Milbe ist ein blutsaugender Parasit, der nicht selten zum Zusammenbruch eines ganzen Bienenvolkes führt. Doch wenn die Bienen diesen Krankheitserreger bemerken, dann verändern sie ihr Verhalten.

Mehr zur Varroa-Milbe finden Sie hier

Wilde Bienen profitieren mehr vom Social Distancing

Bienen, die nach Krankheit riechen, werden gemieden. Außerdem werden dann Königin und Nachwuchs umgehend von den Arbeiterinnen und den Sammlerbienen getrennt, die viel draußen unterwegs sind. So soll die Milbe daran gehindert werden, sich ungebremst im Stock auszubreiten. Und offenbar ist es so, dass wildlebende Bienen bei dieser Strategie viel erfolgreicher sind als Bienen in Imker-Hand. Beim Imker stehen die Bienenstöcke nämlich häufig so eng beieinander, dass das die Vorteile von Social Distancing relativiert.