Patentierter Pflanztopf, damit Rehe nicht den Wald verbeißen

Die Zeit drängt beim Waldumbau. Die Folgen des Klimawandels scheinen die Waldwirtschaft zu überrollen. Es muss gehandelt werden. Aber dort, wo flächenweise Wald stirbt, funktioniert die Naturverjüngung nicht mehr, zum Beispiel nach Stürmen oder Schädlingsbefall. Es muss aktiv gepflanzt werden.

Das Standardverfahren sieht so aus: Wurzelnackte Pflanzen werden je nach Baumart zwei bis fünf Jahre in Baumschulen vorgezogen und dann verpflanzt. An sensiblen Standorten kommen Containerpflanzen zum Einsatz, die einen eigenen Ballen mitbringen, aber deutlich teurer sind.

Immer weniger Baumsetzlinge kommen durch

Forstwirt Johannes Wagner stößt seinen Spaten in den Waldboden, hebt ihn leicht an und setzt eine Pflanze ins gegrabene Loch. "Man hat ja nur den Topf, der muss in einer gewissen Tiefe im Boden drin sein. Alles andere ist nicht hochanspruchsvoll: Loch ausheben, Topf rein - fertig", erklärt Wagner. Im Auftrag von Staatsforsten und Privatwaldbesitzern pflanzt er bayernweit Bäume.

Normalerweise pflanzt Johannes Wagner "Wurzelnackte", das ist das vorgeschriebene Standardverfahren in Bayern. Die Setzlinge werden einige Jahre in der Baumschule vorgezogen. Als mehrjährige Bäume kommen sie in den Wald, aber ohne einen Erdballen oder Topf, der die Wurzel schützt: eben wurzelnackt. Und um sie zu verpflanzen, muss vorher die Wurzel gekappt werden und das schadet den Pflanzen häufig, so der Forstwirt: "Dann ist die Pfahlwurzel weg und dann müssten sich andere Wurzeln entscheiden, außen rum, die Funktion der Pfahlwurzel zu übernehmen – wie soll das gehen?" Zur Demonstration gräbt Wagner eine Eiche aus, die im Frühjahr gepflanzt wurde: Statt einer stolzen Pfahlwurzel hat sie nur einen Stummel.

Häufige Trockenheit lässt die Wurzeln verkümmern

Waldbesitzer Friedrich Pamer hat die Pflanzung fast 12.000 Euro gekostet. "Durch die trockenen Jahre seit 2015 sind immer mehr Bäume kaputt gegangen", sagt er. Im letzten Jahr habe er deswegen so viele Bäume gepflanzt wie in den vergangenen 30 Jahren. Doch Masse allein sichert das Überleben der Bäume nicht. "Wir haben Kiefern", so Pamer, "der Förster sagt, das sind jetzt die falschen Bäume und das haben die Leute vor 100 Jahren noch nicht gewusst." Der Wald braucht dringend andere Baumarten, die dem Klimawandel trotzen. Und das so schnell wie möglich. Pamer will deshalb den "Altmühltaler Pflanztopf" ausprobieren.

Ein Topf schützt die Wurzeln, eine Hülle schützt die Pflanze

Forstwirt Johannes Wagner hat sich den Pflanztopf als Alternative zu wurzelnackten Jungbäumen ausgedacht. Die Pflanze mit einem Erdballen um die Wurzeln sitzt in einem kleinen Sack. Das Säckchen, in dem sie sitzen, ist ein wasserspeichernder Quelltopf. Zusätzlich streift Wagner noch eine rote Hülle über die Pflanze. So ist die Eiche unten mit dem Sack und oben mit dem Netz vor Verbiss geschützt. Eine denkbar einfache Lösung. Und trotzdem ist dieser so einfach wirkende "Altmühltaler Pflanztopf" etwas vollkommen Neues. "Um die Wurzel ungestört wachsen zu lassen, ist es wichtig, dass die Forstpflanze relativ frühzeitig in den Wald rauskommt", sagt Wagner. Am liebsten würde er die Sämlinge schon mit wenigen Wochen in den Wald pflanzen, damit sie - wie ein wild wachsender Baum - im Erdreich heranwachsen und starke Wurzeln bilden.

Ob es funktioniert, wird man erst in Jahrzehnten sehen. Aber eines steht fest: Es wird von entscheidender Bedeutung sein, künftig nicht nur auf die Baumart, sondern auch auf die Qualität der Bäume zu achten. Und die beginnt an der Wurzel.