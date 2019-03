Eine Datenerhebung zum weltweiten Insektensterben hatte schon Ende 2017 ergeben: In den vergangenen dreißig Jahren sind 75 Prozent aller Fluginsekten in Schutzgebieten verschwunden. Was die Forscher vom Entomologischen Verein Krefeld in der "Krefelder Studie" damals veröffentlicht haben, betrifft auch Schmetterlinge. Von den 189 in Deutschland vorkommenden Tagfalterarten stehen 99 Arten auf der Roten Liste. Davon sind zwölf Arten vom Aussterben bedroht und fünf Arten bereits ausgestorben. Das Senckenberg Deutsche Entomologische Institut schlug im März 2019 in einer Studie Alarm: Senckenberg-Wissenschaftler konnten zeigen, dass es auf Wiesen mit angrenzender intensiver Landwirtschaft nicht einmal die Hälfte der Tagfalterarten gibt wie auf Flächen in Naturschutzgebieten.

"Wenn wir jetzt nicht bald das Ruder rumreißen, ist es irgendwann zu spät. Sofortiges Handeln ist angesagt." Thomas Schmitt, Direktor des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts

Gesucht: Lebensraum für Schmetterlinge

Zunehmende Monokulturen in der Landwirtschaft und der Einsatz von Pestiziden gelten als Hauptursachen für den weltweiten Artenschwund. Doch dem muss man nicht tatenlos zusehen. Wer den Schmetterlingen helfen will, zu überleben, kann auch im eigenen Garten oder auf dem Balkon eine Menge tun.

So wird Ihr Garten oder Balkon zum Paradies für Schmetterlinge

Ziersträucher sind zwar schön anzusehen und bei den meisten Schmetterlingen auch beliebt. Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs und Admiral naschen zum Beispiel gerne den süßen Nektar des Schmetterlingsflieders.