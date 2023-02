So kann Eichhörnchen in Not geholfen werden

In der Großstadt wird der Lebensraum für Eichhörnchen oft eng. Autos oder beispielsweise auch Katzen können für die Tiere zur Gefahr werden. Und auch der heiße Sommer hat den Tieren zugesetzt und viele Tiere geschwächt.

Hilfe für erwachsene Tiere

Generell gilt: Ein Eichhörnchen benötigt immer dann Hilfe, wenn es sich leicht einfangen lässt. Aber Achtung: Eichhörnchen sind Fluchttiere und haben scharfe Zähne, die sie auch gerne mal benutzen. Verletzte Eichhörnchen sollte man also mit dicken Gartenhandschuhen anfassen. Am besten direkt an der Fundstelle bleiben und die nächste Eichhörnchen-Auffangstation kontaktieren, rät der Eichhörnchen Schutz e.V.

Wer ein Tier gefunden hat, kann sich beim Eichhörnchen Schutz e.V oder beim Eichhörnchen Notruf e.V. Hilfe holen. Die Vereine leisten telefonische Unterstützung und vermitteln die nächste Auffangstation.

Hilfe für Eichhörnchen-Jungtiere

Wer ein Eichhörnchen-Baby findet, sollte das Tier immer erst einmal aus der Ferne beobachten. Viele Tiere werden von ihren Müttern zurückgeholt. Wenn das allerdings nicht passiert, sollte man das Tier sichern und warmhalten, denn Eichhörnchen-Babys können ihre eigne Körpertemperatur nicht regulieren. Entgegen dem Irrglauben, Eichhörnchen-Mütter würden ihre Babys verstoßen, sobald diese in Kontakt mit Menschen kommen, kann man sie gefahrlos auf die Hand nehmen. Die Tiere sollten jedoch nicht gefüttert oder mit Wasser versorgt werden, erklärt der Eichhörnchen Notruf.

Eichhörnchenbabys suchen aktiv nach Hilfe, wenn sie in Not sind, erklärt auch Sandra Jelen, die im Landkreis Erlangen-Höchstadt eine private Auffangstation betreibt. Sie wird regelmäßig alarmiert, wenn beispielsweise ein Jungtier einem Spaziergänger hinterherläuft. Jelen kann jedoch beruhigen: Die Tiere haben weder Tollwut noch andere übertragbare Krankheiten. Wie bei einem erwachsenen Eichhörnchen sollte auch bei Jungtieren schnellstmöglich eine Auffangstation kontaktiert werden.

Eichhörnchen gerne füttern

Besonders in den Städten ist das Nahrungsangebot begrenzt. Eichhörnchen freuen sich daher, wenn sie gefüttert werden. Das kann besonders im Winter wichtig sein. Denn Eichhörnchen fahren im Winter zwar die Energie runter, machen aber keinen Winterschlaf. Die Tiere greifen dabei auf den Vorrat zurück, den sie im Sommer angelegt haben. Wenn der jedoch unter einer dicken Schneedecke versteckt liegt, sieht es für die Tiere schlecht aus. Zudem beginnt die Paarungszeit der Tiere bereits im Januar. Viele Eichkätzchen sind also momentan schon schwanger und haben einen hohen Nahrungsbedarf.

Ob Walnuss, Haselnuss oder Eicheln: Eichhörnchen freuen sich über alle Arten von Nüssen. Aber auch Salat oder Gemüse ist bei den Tieren gerne gesehen. Wichtig ist auch, dass Eichhörnchen Zugang zu Wasser haben. Es rät sich also den Tieren eine Schale mit Wasser hinzustellen.

Der Bund Naturschutz empfiehlt zudem zum Pflanzen von Eichhörnchen-freundlichen Bäumen, wie beispielsweise Buchen oder Walnussbäumen. Aber auch Sträucher wie die Hasel oder Sonnenblumen sind bieten Nahrung für die Tiere.

Bund Naturschutz ruft zur Zählung auf

Um herauszufinden, wie es den Tieren insgesamt geht, ruft der Bund Naturschutz bereits zum dritten Jahr in Folge zur Zählung auf. Jede Bürgern und Bürger in Bayern kann der Organisation ein entdecktes Eichhörnchen per App melden. "Wir brauchen vor allem Daten aus den verschiedenen Naturräumen in Bayern, um Stadt und Wald vergleichen zu können", erklärt die Projektleiterin Martina Gehret. Der Bund Naturschutz möchte so gefährdete Lebensräume frühzeitig erkennen.