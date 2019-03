Pflanzen gegen das Schmetterlingssterben

Eine Datenerhebung zum weltweiten Insektensterben hatte schon Ende 2017 ergeben: In den vergangenen dreißig Jahren sind 75 Prozent aller Fluginsekten in Schutzgebieten verschwunden. Was die Forscher vom Entomologischen Verein Krefeld in der "Krefelder Studie" damals veröffentlicht haben, betrifft auch Schmetterlinge. Von den rund 180 in Deutschland vorkommenden Tagfalterarten seien mittlerweile die Hälfte bedroht, fünf Arten sogar ausgestorben, heißt es in einer Mitteilung des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) vom März 2019. Zunehmende Monokulturen in der Landwirtschaft und der Einsatz von Pestiziden gelten als Hauptursachen für den weltweiten Artenschwund. Doch dem muss man nicht tatenlos zusehen. Wer den Schmetterlingen helfen will, zu überleben, kann auch im eigenen Garten oder auf dem Balkon eine Menge tun. Hier ein paar Tipps.

So wird Ihr Garten oder Balkon zum Paradies für Schmetterlinge

Ziersträucher sind zwar schön anzusehen und bei den meisten Schmetterlingen auch beliebt. Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs und Admiral naschen zum Beispiel gerne den süßen Nektar des Schmetterlingsflieders.