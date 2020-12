So helfen Sie Insekten über den Winter

Insekten in unseren Breitengraden haben schon lange Strategien entwickelt, gut über den Winter zu kommen. Der Frost ist dabei nicht das Problem. Vielmehr brauchen sie je nach Art spezielle Vorraussetzungen und Rückzugsmöglichkeiten.

Die meisten Insekten suchen sich ein geschütztes Plätzchen und verharren dort kältestarr. Das kann direkt in unserer Nähe sein, auf dem Dachboden, im Keller oder der Garten-Scheune. Wer scheinbar leblose Tiere findet, zum Beispiel Schmetterlinge oder Falter, sollte sie einfach in Ruhe lassen. Wenn die Tage wieder länger und die Temperaturen angenehmer, werden in der Regel wieder aktiv.

Frostschutzmittel im Blut

Das gilt vor allem auch für den Überwinterungs-Spezialisten unter den Schmetterlingen, den Zitronenfalter. Er kann bewegungslos eingeschneit an einem Zweig hängen. Das ermöglicht ihm eine Art Frostschutzmittel im Blut. Es verhindert, dass sich im Blut Eiskristalle bilden, die die Zellwende durchstechen könnten, was ansonsten zum Tod des Gewebes führen würde. Deshalb Stauden und Bäume lieber erst im Frühjahr schneiden. Und Zitronenfalter einfach in Ruhe lassen.

Den Garten einfach mal Garten sein lassen

Auch Marienkäfer verbringen den Winter schlafend. Sie graben sich oft tief in Laubhaufen ein. Die Herbstblätter dürfen also ruhig über den Winter im Garten liegen bleiben.

Die Einzelgänger unter den Bienen, die sogenannten Solitärbienen, leben ohne Staat und brauchen einen Ort zum überwintern. Das können hohle Äste oder Pflanzstängel sein. Totholz sollte man also auch über den Winter lieber nicht wegräumen.

Insektenhotels aus dem Fachhandel

Wer noch mehr für die Insekten tun will, der kann sich auch ein Insektenhotels in den Garten oder auf den Balkon stellen. Aber sie sollten aus den Fachhandel sein, denn falsche Holzarten oder schlechte Verarbeitungen können den Insekten sogar schaden.

Quelle: NABU