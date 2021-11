So funktionieren die Impfstoffe von Novavax und Valneva

Zwei Covid-19-Impfstoffe werden möglicherweise bald in Europa zugelassen: Nuvaxovid von Novavax aus den USA und das Präparat des französisch-österreichischen Herstellers Valneva.

Sie benutzen nicht ein Virus als Transportvehikel wie die Vektor-Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson und auch nicht die mRNA-Technologie wie die Vakzine von Biontech und Moderna. Die Impfstoffe von Novavax und Valneva präsentieren, vereinfacht gesagt, den Zellen Teile des Virus. Die Zellen bauen dann dagegen eine Immunantwort auf. Diese Teile können tatsächlich abgetötete Virenbestandteile sein wie bei Valneva, oder künstlich hergestellte Virenproteine wie bei Novavax.

"Auch mRNA-Impfstoffe sind im Grund Totimpfstoffe"

Manche nennen sie deshalb Totimpfstoffe, doch diese Bezeichnung reicht zur genauen Einordnung nicht aus. Auch mRNA-Impfstoffe sind im Grunde Totimpfstoffe, sagt Martina Sester, Professorin für Immunologie an der Universität des Saarlandes: "Der Totimpfstoff heißt Totimpfstoff, weil er sich im Körper nicht vermehrt. Das, was in der Spritze drin ist, das allein wirkt quasi als Impfstoff. Das gilt für das Novavax-Präparat, also das Spike-Eiweißmolekül selber, wie auch für die mRNA. Die vermehrt sich auch nicht und schon gar nicht das, was dann von der mRNA abgelesen wird, von diesem Bauplan, bei dem man dann auch wieder bei dem Spike-Eiweiß landet."

Novavax: Impfstoff mit neuartiger Technologie

Der Ausdruck Totimpfstoffe dient dazu, diese Gruppe von der anderen klassischen Impfstoffgruppe, den Lebendimpfstoffen, abgrenzen. Lebendimpfstoffe sind beispielsweise Impfstoffe gegen Masern, Mumps und Röteln. Im Grunde sind dies abgeschwächte Krankheitserreger, die nicht mehr krank machen, aber sich noch vermehren können. Eine Impfung löst im Körper eine Immunantwort gegen den kompletten Erreger aus, die oft ein Leben lang anhält.

Die Präparate von Novavax und Valneva werden jedoch als proteinbasierte Impfstoffe bezeichnet. Novavax nutzt zudem bei seinem Impfstoff eine relativ neue Technologie: Die Viruspartikel werden nicht aus Viren gewonnen, sondern in Zellkulturen hergestellt, ähnlich wie beim Impfstoff gegen Hepatitis B.

Sind nun solche proteinbasierten Impfstoffe sicherer, weil sie keine mRNA verwenden, also kein fremdes Erbgut in die Zellen bringen? Nein, sagen unisono die Experten, denn mRNA in den Zellen ist völlig normal. Erstens: Die Zellen selbst produzieren ununterbrochen mRNA. Zweitens: Viren tragen ihre mRNA ständig in die Zellen hinein und zwingen die Zellen, die mRNA abzulesen. Anders könnten Viren sich gar nicht vermehren. Bei einer Infektion sind die Zellen zudem mit viel mehr mRNA des Krankheitserregers konfrontiert als bei einer Impfung.

Verstärker kann Nebenwirkungen hervorrufen

Ein großer Vorteil der neuen Impfstoffe ist: Sie sind auch bei Kühlschranktemperaturen haltbar. Daher eignen sich also vor allem für warme Länder, wo es keine zuverlässigen Kühlketten gibt. Die Wirkung liegt bei Novavax bislang bei 90 Prozent. Das ist fast so gut wie anfangs bei den mRNA-Impfstoffen.

Nachteil: Proteinbasierte Impfstoffe enthalten einen Zusatzsstoff, der die Wirkung verstärkt: ein Adjuvanz, zum Beispiel ein Aluminiumsalz. Solche Adjuvantien verursachen manchmal zusätzliche Nebenwirkungen und Impfreaktionen. Die halten sich aber zumindest bei Novavax, von dem es schon Zulassungsdaten gibt, in Grenzen. Christine Dahlke, Impfstoffforscherin an der Uniklinik Eppendorf in Hamburg, berichtet beispielsweise, dass beim Novavax-Impfstoff nur leichte Schmerzen an der Einstichstelle sowie Kopfschmerzen und Müdigkeit auftraten.

Die meisten Nebenwirkungen treten kurz nach der Impfung auf. Bei sehr seltenen Nebenwirkungen wird der Zusammenhang allerdings meist erst entdeckt, wenn das Präparat schon auf dem Markt ist. Das gilt zum Beispiel für die Sinusvenenthrombosen beim Impfstoff von Astrazeneca. Die schon bekannten Impfstoffe haben damit einen Vorsprung gegenüber den neuen, proteinbasierten Vakzinen. Die mRNA- und Vektor-Impfstoffe wurden schon milliardenfach verimpft, die proteinbasierten Impfstoffe noch nicht.

Experten: Erst auf die neuen Impfstoffe zu warten, macht überhaupt keinen Sinn

Möglicherweise holen die neuen Impfstoffe aber vielleicht doch noch den ein oder anderen ins Boot, der der mRNA-Technologie trotz allem nicht traut. Aber jetzt darauf zu warten, das sagen die Experten unisono, würden sie auf keinen Fall empfehlen. Einer von ihnen ist Florian Krammer, Professor für Impfstoffkunde an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York: "Wir haben so viel Erfahrung mit den momentanen Impfstoffen, die am Markt sind, mit so vielen Menschen und man kann sagen, die sind sicher und die funktionieren. Man soll jetzt nicht zuwarten, in einer massiven Welle, wie man sie in manchen Ländern in Europa sieht, und darauf hoffen, dass die anderen bald kommen. Das macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn."

