BR24Live ab 16.30 Uhr: Corona - Gefahr durch Langzeitfolgen?

Die neu gemeldeten Corona-Fälle halten sich in Deutschland in Grenzen, doch die Problematik um Langzeitfolgen nimmt zu. Die Wissenschaft warnt: Man wisse nicht, was das Virus anrichtet. Langzeitfolgen können noch nicht voll eingestuft werden. Immer mehr Menschen, die mit Corona infiziert waren, klagen über Spätfolgen.

Außerdem bleibt die Frage offen, ob Infizierte nach überstandener Krankheit immun gegen das Virus sind. Eine Studie aus München etwa legt nahe, dass es keine oder zumindest keine lang anhaltende Immunität geben könnte.

Erste wissenschaftliche Studien geben Hinweise

Fieber, Atemnot, Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit - knapp zehn Prozent der Corona-Patienten klagen über Langzeitbeschwerden. Das geht aus einer Erhebung des Londoner King's College hervor.

Das Robert-Koch-Institut verweist zudem auf erste wissenschaftliche Studien, dass Langzeitfolgen von Covid-19 unter anderem das zentrale Nervensystem betreffen. Das Bundesgesundheitsministerium berichtet über Herz-Kreislauf-Komplikationen und schwere Infektionen der Atemwege sowie nachhaltige Einschränkungen der Lungenfunktion bei schweren Covid-19-Verläufen.

Langzeitschäden Herz

Das Coronavirus kann einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zufolge auch das Herz befallen. Sars-CoV-2 könne Herzzellen infizieren und sich darin vermehren, sagte der Leiter der Studie Dirk Westermann. Zudem sei das Virus in der Lage, die Genaktivität infizierter Herzzellen zu verändern.

Die veränderte Genaktivität in den Herzzellen könnte also Langzeitfolgen für die Gesundheit von Betroffenen haben.

In einem BR24Live geben wir einen Überblick über den aktuellen Stand zum Thema Langzeitbeschwerden. Dazu sprechen wir mit einer Betroffenen und Jeanne Rubner aus der BR-Wissenschaftsredaktion. Der Livestream beginnt um 16.30 Uhr.