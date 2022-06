So ansteckend sind die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5

In Portugal steigen die Corona-Zahlen wegen der Ausbreitung der ansteckenderen Omikron-Subvariante BA.5 wieder an. Rund 87 Prozent aller registrierten Neuinfektionen entfallen auf diese, schätzt das Nationale Gesundheitsinstitut INSA. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen hat sich seit Mitte April auf zuletzt rund 1.800 vervierfacht. Zum Vergleich: In Deutschland lag der Wert nach Angabe des Robert Koch-Instituts (RKI) am 1. Juni bei 207.

Trotz der hohen Impfquote von 87 Prozent in Portugal stieg zuletzt auch die Zahl der Krankenhauspatienten und die Sterblichkeit im Zusammenhang mit Covid-19. 230 Tote in einer Woche waren es zuletzt, die meisten von ihnen ältere Menschen. Auch die Krankenhäuser spüren die sechste Corona-Welle in Portugal: Um 27 Prozent stieg die Bettenbelegung mit Corona-Kranken innerhalb von einer Woche.

Corona-Beschränkungen gibt es in dem Land mit gut zehn Millionen Einwohnern seit dem 21. April kaum noch. Maskenpflicht besteht nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Pflegeheimen und Krankenhäusern. Die Behörden raten jedoch, freiwillig einen Mund-Nasenschutz überall dort zu tragen, wo ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht.

Montgomery warnt vor Ausbreitung von BA.5 in Deutschland

Angesichts der steigenden Infektionszahlen in Portugal hat der Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, vor einer Ausbreitung der Omikron-Variante BA.5 in Deutschland gewarnt. "Corona ist noch nicht vorbei - das belegt der heftige Ausbruch von Omikron in Portugal", sagte Montgomery in einem Interview mit der "Rheinischen Post" vom 31. Mai. "Die BA.5-Variante des Virus wird sich auch bei uns ausbreiten. Viele, auch Geimpfte, werden erkranken." Wer geimpft sei, erkranke deutlich milder. Das Risiko zu sterben läge 99 Prozent geringer als bei Ungeimpften, sagte Montgomery. Er forderte daher eine gute Vorbereitung für den Herbst und Winter.

Die Gesundheitsbehörde der Europäischen Union ECDC sieht derzeit keine Anzeichen dafür, dass BA.5 zu einem schwereren Krankheitsverlauf bei Covid-19 im Vergleich zu bisherigen Omikron-Linien führt. Gleiches gilt für auch für die Subvariante BA.4. Weil die beiden Untervarianten sich leichter übertragen, werden sie sich voraussichtlich in Europa durchsetzen und könnten in den kommenden Wochen und Monaten zu einem erheblichen Anstieg der Covid-19-Fälle in Europa führen. In diesem Fall rechnet die ECDC mit einer Zunahme der Einweisungen in Krankhäuser und Intensivstationen, so wie bei vorangegangenen Krankheitswellen.

Mutationen sorgen für höhere Übertragbarkeit

BA.4 und BA.5 sind Untervarianten der Variante Omikron des Coronavirus SARS-CoV-2. Omikron konnte innerhalb kurzer Zeit die bis Ende 2021 in Deutschland vorherrschende Variante Delta verdrängen, weil sie deutlich ansteckender ist. Genauer: Die Omikron-Untervariante BA.1 setzte sich durch, wurde jedoch kurz darauf innerhalb weniger Wochen von der noch ansteckenderen Untervariante BA.2 abgelöst. In den letzten Monaten identifizierten Wissenschaftler weitere Omikron-Untervarianten, die noch infektiöser sind als BA.2. Diese können den Immunschutz, den eine Impfung, eine vorangegangene Coronavirus-Infektion oder eine Kombination aus beidem bietet, noch besser umgehen als Omikron BA.1 und BA.2.

In Südafrika sorgten Ende April, Anfang Mai die Untervarianten BA.4 und BA.5 für stark ansteigende Fallzahlen. Seit Mitte Mai werden dort jedoch bereits wieder weniger Infektionen gezählt.

In den USA dominiert hingegen eine andere Subvariante: Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden Mitte Mai bei fast der Hälfte der Infektionen die Subvariante BA.2.12.1 festgestellt. Diese basiert auf BA.2, hat aber zusätzliche Mutationen im Spike-Protein. Eine dieser Mutationen haben auch die Untervarianten BA.4 und BA.5. Sie ist vermutlich für die höhere Übertragbarkeit der drei Untervarianten verantwortlich.

Anteil der Untervarianten BA.4 und BA.5 nimmt in Deutschland langsam zu

In Deutschland dominiert weiterhin die ursprüngliche Subvariante BA.2. Der Anteil von BA.5 wächst aber. Für die am 22. Mai endende Woche meldete das Robert Koch-Institut einen Anteil von 5,2 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche hat sich damit der Anteil der Omikron-Variante BA.5 verdoppelt. Auch bei BA.4 gehen die Zahlen nach oben, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. In Südafrika haben diese beiden Subvarianten die Infektionszahlen in die Höhe schnellen lassen.

Das muss in Deutschland aber nicht genauso sein, auch wenn der Anteil der Infektionen mit BA.4 und BA.5 weiter steigen dürfte. In Südafrika hatte sich BA.2 nie weit verbreitet. Für die letzte Welle dort war die Untervariante BA.1 verantwortlich. Diese Welle liegt aber schon einige Monate zurück. Bei vielen Menschen, die sich damals infiziert haben, hat der Schutz vor Ansteckung offensichtlich schon wieder nachgelassen. In Deutschland gehen die Infektionszahlen erst seit einigen Wochen langsam nach unten. Hier sind also vermutlich noch viele vor einer erneuten Infektion geschützt. Zudem haben die Subvarianten BA.4 und BA.5 mehr mit BA.2 gemeinsam als mit dem Original-Omikron BA.1. Das könnte nach einer Infektion zumindest für einige Zeit vor einer erneuten Ansteckung schützen.