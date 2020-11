Skalpell statt Hammer: Was man gegen Corona anders machen sollte

Klimek kritisiert: "Es wird häufig so getan in der medialen Berichterstattung, als müssten wir nur das Contact Tracing verbessern, als müssten wir nur das Testen verbessern, als müssten wir nur Abstand halten und Masken tragen und dann könnten wir die Pandemie kontrollieren. Keine Maßnahme liefert allein einen so starken Beitrag, dass sie zur Kontrolle ausreicht. Es ist eine Kombination, ein Mix von Maßnahmen notwendig, um die effektive Reproduktionszahl unter die Zahl von eins zu bringen."

Ein frühzeitiger Mix aus Corona-Maßnahmen hilft

Die meisten Maßnahmen würden am besten wirken, wenn sie möglich früh gesetzt werden. Das zeige die Studie deutlich, so der Komplexitätsforscher Klimek. Schulen könnten zum Beispiel offen bleiben, wenn früh die allgemeine Mobilität heruntergefahren und private Feiern auf ein Minimum reduziert werden.

Geschieht dies nicht, dann haben alle drei Maßnahmen – Schulschließungen, Bewegungseinschränkungen, Verbot von Feiern – drei Wochen später denselben Effekt. Sind nur eben ungleich einschränkender, weil alle gleichzeitig stattfinden müssen.

Schulen rücken in den Fokus

Flächendeckende Schulschließungen sollen hierzulande vermieden werden. Hierzu haben die Forscher eine interessante Beobachtung gemacht: Schule ist nämlich nicht gleich Schule. "Die höchsten Reduktionen sehen wir in den älteren Schulstufen", erklärt Klimek. Das deckt sich mit anderen Beobachtungen aus Contract Tracing Studien, dass ältere Kinder und junge Erwachsene wesentlich mehr am Infektionsgeschehen teilhaben als kleinere Kinder.

Weiterführende Schulen, also Gymnasien, Haupt- bzw. Mittelschulen, Realschulen, Fachhochschulen oder Universitäten dicht zu machen, würde etwas mehr bringen als Grundschulen und Kindergärten zu schließen. Doch, und das ist ein sehr wichtiger Punkt: Die Studie kann vom Design her nicht unterscheiden zwischen direktem und indirektem Effekt einer Maßnahme.

Denn man könne als Gesellschaft nicht die Schulen herunterfahren, ohne auch andere Bereiche zu verändern. Schließlich würden die Eltern, deren Kinder bei geschlossenen Schulen zu Hause blieben, um die Kinder zu betreuen, dann nicht mehr in die Arbeit fahren, und deutlich weniger soziale Kontakte treffen.

Präventionskonzepte statt Schulschließungen

"Die Wirksamkeit einer Maßnahme isoliert von allen anderen Maßnahmen zu sehen, das gebe es doch gar nicht", erklärt Klimek. Der zweifache Vater fügt hinzu: "Bevor man etwas zusperrt, muss man über Präventionskonzepte reden. Gestaffelter Unterrichtsbeginn, Ausdünnen der Klassen, aber auch wenn Infektionszahlen steigen, über Screeningprogramme für Lehrer nachzudenken, all das sind Dinge, die wir möglichst schnell anstoßen müssten."

November-Lockdown und wie geht es weiter?

Laut der Studie landen harte nationale Lockdowns auf Platz sechs. Doch diese benötigt es nicht zwingend, um das Virus in Schach zu halten. "Wir sehen in der zweiten Welle bereits, dass die Länder viel differenzierter darin vorgehen, wie sie ihre nationalen Lockdowns gestalten". Noch besser wäre es, so Klimek, man würde die Maßnahmen frühzeitiger setzen.

"Wir können um einen harten Lockdown herumkommen, wenn wir gewillt sind, möglichst früh zu handeln und möglichst gezielt. Anstatt eines Hammers der ersten Welle brauchen wir jetzt ein Skalpell." Komplexitätsforscher Peter Klimek

Die Wiener Studie ist ermutigend. "Aber sie ist zugleich auch eine Handlungsaufforderung an die Politik, stärkere Maßnahmen frühzeitig als Prävention zu sehen", betont Klimek.