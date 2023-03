Thomas Koch, Institutsleiter am KIT, hält dieses Argument für konstruiert. Bei Elektrofahrzeugen müssten ebenso Wirkungsverluste berücksichtigt werden, etwa die Überlandverluste des Stromnetzes, die Altspeicherverluste ins Fahrzeug, Stillstandsverluste, Heizungsverluste: "Wenn sie all das sauber berücksichtigen, dann haben sie sicherlich keinen Vorteil mehr in der Elektromobilität im Mittel."

Falko Ueckerdt, Forschungsleiter am PIK, hält dagegen: "Der Wirkungsgrad der E-Fuels ist schlecht und der bleibt schlecht. Es gibt Verbesserungspotenziale, aber es gibt auch physikalische Grenzen."

Unbestrittene Vorteile von E-Fuels in anderen Sektoren

So umstritten wie E-Fuels für den Individualverkehr zu sein scheinen, so unbestritten sind ihre Vorteile in anderen Sektoren: in der Luftfahrt und in der Schifffahrt etwa. Das hängt mit der Energiedichte zusammen, also: Wie viel Platz braucht die Energie? Ein Schiff kann nicht mit Batterien betreiben werden, weil die so schwer wären, dass das Schiff untergehen würde.

Genauso beim Flugzeug: hier wäre ein Wasserstoff-Tank etwa viel zu groß. Da sind sich die Expertinnen und Experten einig: Da sind E-Fuels unverzichtbar, um diese Verkehrsbereiche klimaneutral machen zu können.

Sind E-Fuels die Zukunft?

Egal, wie man zu den E-Fuels steht, die Technologie steckt noch in den Kinderschuhen. Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben Daten zum weltweiten Stand von E-Fuel-Projekten analysiert und zusammengetragen. Mit dem Ergebnis:

Wenn alle bis 2035 geplanten E-Fuel-Projekte realisiert werden, würde das gesamte globale Angebot nur etwa zehn Prozent der deutschen Nachfrage in den unverzichtbaren E-Fuel-Anwendungen decken, also Flugverkehr, Schiffsverkehr und stoffliche Nutzung in der Chemie, keine LKW oder PKW.

Braucht es die duale Strategie: E-Fuels und Elektromobilität?

Gleichwohl: Es wird in E-Fuels investiert. An HIF Global, einem chilenischen E-Fuel-Produzenten, ist Porsche beteiligt. Das Ziel: die Massenproduktion für den Weltmarkt. Droht Europa, droht Deutschland den Anschluss zu verlieren, wenn hier nicht auch auf E-Fuels gesetzt wird?

Für Energieökonomin Kemfert vom DIW ist die Sache klar: "Der Markt hat entschieden in Richtung Elektromobilität." PIK-Energieforscher Ueckert ergänzt: "Die E-Mobilität ist die dominante Strategie, die sich heute schon durchsetzt in den Pkw-Märkten. Wenn Deutschland das nicht versteht, dann entsteht daraus das Risiko, dass Deutschland den Anschluss verpasst."