Sind die Bundesjugendspiele noch zeitgemäß?

In der Grundschule Berg am Laim in München flitzen die Schüler und Schülerinnen der 1c durch die Sporthalle. Ihre Lehrerin, Michaela Roider, hat einen Parcours mit mehreren Stationen aufgebaut: Mit einem Wurfsäckchen das Tor treffen, in einen Reifen hüpfen oder auf einer Bank balancieren. Die Kinder sind begeistert.

Lehrerin: "Kinder wollen in eine Art Wettkampf treten"

Ähnliche Stationen hat die Lehrerin auch für die Bundesjugendspiele aufgebaut. Für die jüngeren Kinder aus der ersten und zweiten Klasse geht es weniger um den Wettkampf. Sie sollen spielerisch an Disziplinen wie Weitsprung, Sprint oder Ballweitwurf herangeführt werden, erklärt Michaela Roider: "Gerade in der Grundschule können wir wahnsinnig gut pädagogisch begleiten, dass dieser Wettkampf oder auch Wettbewerb einen positiven Charakter hat, weil er einfach etwas ganz Natürliches ist. Die Kinder wollen tatsächlich immer wieder in eine Art Wettkampf treten."

Michaela Roider sagt, dass sie die Kinder, die ein bisschen schwächer seien, immer wieder unterstützen könne, indem sie mit ihnen trainiere oder etwas noch einmal mit ihnen zusammen mache. Sie könne den Kindern Unterstützung anbieten.

Mutter will Bundesjugendspiele abschaffen lassen

Seit mehr als siebzig Jahren sind die Bundesjugendspiele des einen Freud und des anderen Leid. Trotz pädagogischer Begleitung stehen sie immer wieder in der Kritik. Zum einen, weil sie zur heißesten Zeit des Jahres stattfinden. Zum anderen, weil Eltern befürchten, schlechtere Schüler würden vorgeführt und der Leistungsdruck für die Kinder sei zu hoch. 2015 startete eine Mutter deshalb die Petition "Bundesjugendspiele abschaffen!" Mehr als 20.000 Menschen haben damals unterschrieben.

Leistungsvergleich auch in anderen Bereichen der Schule

Diese Kritik findet Michael Hoderlein-Rein, Rektor der Grundschule Berg am Laim, nachvollziehbar, aber nicht berechtigt: "Dieses Problem der Leistungserhebung, des Leistungsvergleichs haben Sie in allen Bereichen von Schule", sagt er und nennt als Beispiele Mathematik, Deutsch, Heimat-Sachunterricht, wo auch Noten vergeben werden. So könne das im Sport auch sein. Und der Grundschul-Rektor beschreibt noch einen weiteren Aspekt: "Unsere Erfahrung ist aber, dass es den Kindern riesig Spaß macht und dass die Tatsache, dass ja alle am Ende eine Urkunde bekommen, also alle Sieger sind, dieses Leistungsvergleichen jetzt ein bisschen in den Hintergrund drängen."