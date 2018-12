Silvester: Stress pur für Tiere und ihre Besitzer

Panische Angst vor Krachern

Wie Fiona geht es Millionen Tierbesitzern. Jedes Jahr an Silvester geraten ihre Fellnasen in Panik, wenn es knallt und blitzt. Sie jaulen, laufen davon, verkriechen sich und erholen sich oft Tage lang nicht mehr von dem Schock. Es kann auch zu Gehörschäden kommen, und nicht selten landen Haustiere in den Tagen um den Jahreswechsel mit Brand- und Augenverletzungen in den tierärztlichen Notdiensten.

Der Deutsche Tierschutzbund rät deshalb, schon in den Tagen vor und auch nach Silvester besonders auf der Hut zu sein: Hunde gehören in bewohnten Gebieten an die Leine, denn verfrühte oder verspätete Kracher könnten sie so verschrecken, dass sie ausbüxen. Außerdem: Katzen mit Freigang so früh und so lange es geht, im Haus halten.

Tiere nicht alleine lassen

In der Silvesternacht selbst gehören Tiere dann grundsätzlich ins Haus und sollten nicht alleine gelassen werden. Der Münchner Tierschutzverein rät zudem, Fenster und Rollos zu schließen und für eine alltägliche Geräuschkulisse zu sorgen: "Manchen Tieren hilft es, wenn Licht brennt, Musik oder der Fernseher läuft, sodass vertraute Geräusche ablenken und der Lärm gedämpft wird", schreiben die Tierschützer in ihrem Ratgeber.

Spiele und Leckerlis als Tröster

Auch Ablenkung kann hilfreich sein. Also: Leckerlis und Spielzeug parat haben. Verkriechen sich Tiere lieber, sollte man sie nicht zu sehr bedrängen. "Übermäßiges Streicheln oder Zureden helfen dem Tier dann wenig", so der Deutsche Tierschutzbund. Generell gelte: sich als souveräner "Rudelführer" bewusst entspannt geben und so Sicherheit vermitteln.