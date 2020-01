Sicher auf der Ski-Piste: So vermeiden Sie Verletzungen!

Manche freuen sich das ganze Jahr darauf: Endlich wieder die Bretter unter die Füße schnallen und ab durch den Pulverschnee. Doch das Skifahren ist nicht ungefährlich: Kreuzbandrisse, Kopfverletzungen, Wirbelbrüche - der Wintersport kann fatale Folgen haben. Dabei gilt der dritte Tag als der gefährlichste, denn ohne Skigymnastik ist die Muskulatur am dritten Tag so ermüdet, dass man leichter stürzt.

Für den Großteil der Unfälle gilt: selbst schuld

Rund 46.000 Menschen verunglücken jedes Jahr beim Skifahren, so die Auswertungsstelle für Skiunfälle (ASU). Stürze während der Fahrt ohne jede Fremdbeteiligung sind die häufigste Verletzungsursache. Wahrnehmungsfehler oder Unaufmerksamkeit sind für einen Großteil dieser Stürze verantwortlich. Auf der Piste kann es viele Situationen geben, die Sikfahrer verunsichern können: rücksichtslose Raser oder aber auch unsichere Anfänger, Nebel, starker Schneefall, matschiger Schnee oder einfach eine überfüllte Piste.

Nur körperlich fit auf die Skipiste

Konditionsschwierigkeiten tun ihr Übriges. Sich nach einem halben Jahr Büroarbeit von einem Tag auf den anderen auf die Skipiste zu stürzen, birgt ein großes Risiko. Durch gezieltes Training vor der ersten Abfahrt lässt sich das Unfallrisiko verringern. Experten empfehlen, bereits drei Monate vor dem eigenen Ski-Opening zwei Mal die Woche eine halbe Stunde die Muskeln am Gesäß, Oberschenkeln, Waden und der Hüfte zu trainieren. Arme und Schultern sollten dabei auch vorbereitet werden.

Tipps für die sichere Abfahrt

Grundsätzlich gilt: Lassen Sie den Winterurlaub langsam angehen. Verbringen Sie nicht gleich den ersten Tag acht Stunden auf den Skiern. Wer sich überfordert, stürzt leichter.

Rechtzeitig mit der Skigymnastik beginnen, das heißt drei Monate vor dem Winterurlaub. Dabei sollte vor allem auch an die Bauch- und Rückenmuskulatur gedacht werden.

Machen Sie sich grundsätzlich fit - durch Wandern, Joggen oder Radfahren.

Lassen Sie Ski und Snowboard vor dem Einsatz technisch überprüfen und einstellen.

Überfordern Sie sich nicht in den ersten Tagen des Skiurlaubs. Starten Sie langsam in die Saison. Fangen Sie stundenweise an. Dann kommt die spezifische Ski-Kondition von ganz allein.

Wärmen Sie sich vorm Skifahren auf und fallen Sie nicht aus dem Auto in den Lift. Bewegen Sie vorab ihre Gelenke - zum Beispiel durch Übungen wie Beine durchschwingen, Kniebeugen, Schulter- und Armekreisen.

Machen Sie Pausen, wenn Sie sich müde fühlen.

Verzichten Sie auf Alkohol beim Skifahren.

Die meisten Verletzungen sind am Knie

Das Kniegelenk verletzen sich Skifahrer am häufigsten, bei gut 33 Prozent der Stürze wird das Knie in Mitleidenschaft gezogen, Skistiefel und Bindungen schützen Füße, Sprunggelenke und Unterschenkel. Durch diese Fixierung wird das Knie sehr belastet - bei einem Sturz fängt es das gesamte Körpergewicht ab. Häufig reißen dabei Bänder und Menisken. Auch die Schulter gehört zu den gefährdeten Körperregionen: Männer verletzten sich die Schulter in 22, 9 Prozent, Frauen in 10,6 Prozent der Fälle.