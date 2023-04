Showdown auf der Krim: kommt es zum entscheidenden Kampf?

BR24: Ist dieses Kriegsziel nicht zu absolut formuliert?

Sasse: Ich gehe davon aus, dass solche Aussagen und auch mögliche Verhandlungen dynamisch an das Kriegsgeschehen angepasst werden. Wir können momentan nicht vorhersehen, ob das wirklich eine realistische Möglichkeit ist, dass die Ukraine die Krim zurückerobert. Aber für die Ukraine ist es einfach ein Teil ihres Staatsgebiets seit 1991, so sagt es auch das Völkerrecht. Und so ist es natürlich eine logische Schlussfolgerung, dass man nicht und schon gar nicht inmitten des Krieges sagt, man gibt dieses Territorium auf. Für die Ukraine ist es einfach eine von vielen diversen Regionen, die zu diesem Staatsverband gehören. Wie es am Ende genau kommen wird und ob doch dann eine Art politische Verhandlung über den Status der Krim möglich sein mag, das wissen wir heute einfach noch nicht.

Expertin: "Blutigste Auseinandersetzungen"

BR24: Wie schwierig wäre denn eine militärische Befreiung der Krim für die Ukraine?

Sasse: Man hat die Möglichkeit, von Norden zu kommen. Man hat auch die Möglichkeit, die von Russland nach 2014 errichtete Brücke, die ja schon einmal im letzten Jahr angegriffen wurde, anzugreifen. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten über die Luft und vom Wasser her. Also ausgeschlossen ist es nicht. Aber natürlich ist es eine besondere Lage. Die Krim lässt sich genau aus diesen Gründen auch einfacher verteidigen als andere Landesteile, die inzwischen von Russland okkupiert werden. Das heißt, auch Russland hat sich unter anderem auf der Krim wirklich verschanzt und hat sich militärisch aufgerüstet. Das heißt, das wird auf jeden Fall die Region seien, wo es zu den ja vermutlich blutigsten Auseinandersetzungen kommen wird. Also nicht, dass der Rest des Krieges nicht schon blutig genug ist. Aber auf der Krim hat Russland stark aufgerüstet. Das ist wirklich der Hauptstützpunkt. Das heißt, das würde in der Tat ein entscheidender und ein sehr schwieriger Kampf werden.

BR24: Was wäre die Alternative zu einer militärischen Eroberung?

Sasse: Auch ein Belagerungsszenario ist denkbar. Momentan sind verschiedene Szenarien denkbar. Die prekäre Wasserversorgung der Krim war immer schon ein Thema, auch seit 2014. Zunächst erfolgte die Wasserversorgung weiterhin über den Kanal aus der Ukraine aus der Nordukraine. Und dann hat die Ukraine diese Versorgung abgebrochen. Und Russland ist es bisher bei allen Investitionen in dieser Region bei der Wasserversorgung nicht gelungen, wirkliche Lösungen zu finden. Teile der Krim sind seitdem auch ein Dürregebiet geworden. Die Halbinsel hat ein wirkliches Wasserproblem, das heißt, das sind weitere Druckmittel. Daraus erschließt sich auch, dass Russland einen Korridor halten will zur Krim. Da geht es durchaus vor allem auch um diese Wasserversorgung, die wichtig ist. Solche Druckmittel werden wieder ins Spiel kommen. Davon würde ich ausgehen.

Ukrainer orientierten sich nach Westen

BR24: Die Krim-Annexion geschah 2014 kurz nach dem Euromaidan, den Massenprotesten gegen den damals regierenden ukrainischen, pro-russischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch. Der Auslöser für den Ukraine-Konflikt?

Sasse: Ich sehe da die Hauptachse in diesem Konflikt und schließlich auch in diesem Krieg zwischen einer Ukraine, die sich demokratisiert und nach Westen orientiert, und einem autoritären Russland. Und das hat dieser Euromaidan ganz klar ausgedrückt. In dieser Phase, am Ende des Euromaidan, hat Wladimir Putin einen Plan umgesetzt, den es sicher schon länger gab. So hatte er es selber später gesagt, aber er kam überraschend. Er kam überraschend für die Bevölkerung auf der Krim, für die Ukraine insgesamt und ich würde auch sagen für Russland insgesamt. 2014, das darf man nicht vergessen, hat es auf der Krim keine Bewegung für mehr Autonomie, für Unabhängigkeit oder gar einen Anschluss an Russland gegeben. Das hat Russland, das hat Wladimir Putin dann immer wieder so dargestellt. Aber das entspricht nicht den Tatsachen.

BR24: Heute entscheidend für die Zugehörigkeit der Krim ist das Referendum vom 1. Dezember 1991 in der ukrainischen Sowjetrepublik?

Sasse: In der Tat. Zu diesem Zeitpunkt hat sich eine Mehrheit der Bevölkerung in der gesamten ukrainischen Sowjetrepublik für die Unabhängigkeit ausgesprochen, auch auf der Krim. Die Mehrheit war auf der Krim geringer, es waren 54 Prozent. In anderen Landesteilen auch im Süden und Osten des Landes waren es zwischen 70 und über 90 Prozent. Aber immerhin war es eine Mehrheit bei hoher Wahlbeteiligung. Und das ist eigentlich auch der wichtige Anknüpfungspunkt für die Zugehörigkeit der Krim zur Ukraine.

Krim 2014: „Keinerlei Bewegung in Richtung Moskau“

BR24: Gab es denn auf der Krim eine Bewegung, die sich nach Russland orientieren wollte?

Sasse: In den frühen 1990er-Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat es auf der Krim eine Bewegung gegeben, die mehr Autonomie forderte, die auch Unabhängigkeit forderte und sich mehr nach Russland orientieren wollte. Aber zu dem Zeitpunkt war das dann auch unabhängige Russland politisch geschwächt und Boris Jelzin, der damalige Präsident, hat diese Bewegung nicht unterstützt, also sie ist eigentlich ausgelaufen. Und es gab dann auf der Krim einen sehr schwachen Autonomiestatus, aber es gab ihn. Das heißt, der Unitarstaat, der Einheitsstaat der Ukraine beinhaltet die autonome Republik der Krim, so ist es in der ukrainischen Verfassung festgehalten. Und damit war dieses Thema Ende der Neunziger erst einmal gelöst. Es ist ganz wichtig zu betonen, dass 2014 von der Krim keinerlei Bewegung in Richtung Moskau ausging.