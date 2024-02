Sensationsfund: 350 Millionen Jahre alte Baumfossilien

Vor 350 Millionen Jahren war die Erde für uns aus heutiger Sicht wie eine andere Welt: andere Kontinente, anderes Klima, andere Tiere – und andere Bäume. Forscherinnen und Forscher haben kürzlich fossile Bäume gefunden, die in dieser Welt vor 350 Millionen Jahren im heutigen Kanada wuchsen.

Bis zu drei Meter lange Blätter

Es ist ein kleiner Sensationsfund. Denn nicht nur der Stamm dieser Bäume ist als Fossil erhalten geblieben, sondern auch die Baumkrone. Und die sieht ganz anders aus als die von heutigen Bäumen – mit bis zu drei Meter langen Blättern, die sich zu hunderten spiralförmig um den Stamm zu einer Baumkrone verdichten.

Robert Gastaldo vom Colby College in Waterville (US-Bundesstaat Maine), sagt dazu, dass der Baum ausschaue wie eine große Bürste, mit der man Flaschen reinigen würde. Und dass der Stamm des Baums mit 16 Zentimeter Durchmesser sehr schlank sei. Außerdem könne man sich nur schwer vorstellen, wie so ein kleiner Stamm, der nicht aus Holz bestehe, überhaupt so eine Baumkrone haben könne. Mit bis zu 30 Kubikmetern Volumen, so der Forscher weiter.

Bäume sahen aus wie Flaschenbürsten

Jenseits von Flaschenbürsten, die es vor 350 Millionen Jahren natürlich noch nicht gab, erinnern die Blätter des fossilen Baums am ehesten am die von Farnen oder Palmen – aber auch Palmen gab es damals noch nicht.

Forscher Gastaldo sagt, dieses Fossil sei ein einzigartiger Beleg für eine extreme Art der Evolution die man sich nur im Traum vorstellen könne. Die Flaschenbürsten-Bäume seien somit nicht nur Zeugen einer längst vergangenen Welt, sondern auch eines Experiments der Evolution.