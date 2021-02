Sensation in Sibirien: Forscher finden älteste DNA

Es ist schlichtweg eine Sensation, was Forscher in jahrelanger und mühevoller Kleinarbeit in Sibirien entdeckt haben: Das älteste jemals gefundene Erbgut eines Lebewesens auf der Erde!

Bisher bekannte Pferde-DNA deutlich jünger

Sie gehören zu einem Mammutzahn, der "Krestovka" gehört haben soll - so nannten die Forscher dieses Urzeit-Mammut, das vor rund 1,65 Millionen Jahren in der Gegend des heutigen Sibiriens umhergestreift ist. Bei diesem spektakulären Fund handelt es sich um Erbgut von insgesamt drei Mammuts, die allesamt deutlich älter sind als die bisher festgestellte DNA eines Lebewesens.

Das zweite Mammut bekam den Namen "Adycha" und wird auf 1,34 Millionen Jahre datiert. "Chukochya", das jüngste Mammut des Fundes, kommt immerhin noch auf stolze auf 870.000 Jahre. Damit ist es immer noch deutlich betagter als die bisherigen DNA-Funde, die von einem Pferd stammen und 560.000 bis 780.000 Jahre alt sind.