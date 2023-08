Seltene Rottaler Pferde: Züchter wollen bedrohte Rasse erhalten

Für die Stute Emerenz und ihre Besitzerin Claudia Bauer-Dullinger ist die Rottaler Zuchtschau ein wichtiger Tag – hier wird der Charakter der fünfjährigen Stute getestet. Denn bevor die Rottaler Stute zur Zucht zugelassen werden kann, muss sie sich vor einer kritischen Jury beweisen. Dass sie diesen Test besteht, ist aber notwendig. Denn diese alte Rasse ist vom Aussterben bedroht. Aktuell gibt es nur noch rund achtzig dieser Pferde.

Rottaler Pferde für ihre Gelassenheit bekannt

In Bayern gehörten Pferde lange Zeit auf jeden Hof – als Arbeitstiere, für den Ritt zum Einkauf – überall wurden sie gebraucht. Im Rottal in Niederbayern waren das eben die Rottaler Pferde, die älteste bayerische Pferderasse. Besonders an ihnen ist der Charakter: Die Tiere sind für ihre besondere Gelassenheit bekannt. Auch besonders umgänglich und menschenbezogen seien die Tiere, sagt Bernhard Käß aus dem Vorstand des Rottaler Förderkreises.

"Die sind fast alle geritten und gefahren, das findet man bei anderen Rassen fast nicht mehr", sagt Käß. Nach zehn Jahren in anderen Städten findet die Zuchtschau wieder in Pfarrkirchen statt – direkt auf der historischen Trabrennbahn.

Wesenstest entscheidet über Zukunft

Für einen Wesenstest muss die Stute mit ihrer Halterin einen Parcours ablaufen, in den Schwierigkeiten eingebaut sind. Es geht vorbei an einer Plane, an bunten Luftballons, sich schließenden Mülltonnen und an Menschen, die verschiedenfarbige Regenschirme öffnen. Jetzt geht es darum, dass das Tier die Hindernisse gelassen passiert.

Claudia Bauer-Dullinger hat ihre Stute zwar vorbereitet, allerdings sind die ungewohnte Umgebung und das Publikum ein besonderer Stressfaktor. Auch die Farben der Hindernisse spielen eine Rolle, so Bauer-Dullinger, die vier Rottaler in ihrem Stall hat. Denn Pferde sehen die Farben Gelb und Blau besonders gut. Deshalb sei jegliche Vorbereitung relativ, sagt sie. Denn wenn die Folie, über die ihre Stute gehen muss, zu Hause blau ist, beim Test aber grün – könnte das Verwirrung stiften.