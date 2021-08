Seltene Krankheiten: Hochschule Hof will mit Patienten forschen

Damit Menschen, die unter seltenen Erkrankungen leiden, künftig schneller und gezielter Hilfe bekommen, startet die Hochschule Hof zusammen mit der Uniklinik Frankfurt ein Forschungsprojekt. Ein wichtiger Ansatz ist nach Angaben der Hochschule dabei, dass sich Patienten und Angehörige beteiligen.

Bürger können sich bis Ende August bei Hochschule melden

Bis Ende August können Betroffene, aber auch andere interessierte Bürger bei der Hochschule Hof konkrete Vorschläge für die Forschungsarbeit einreichen, so Jörg Scheidt, Leiter der Hofer Forschungsgruppe. Dazu gibt es unter selee.de einen Fragebogen unter anderem zu verschiedenen Krankheitsbildern. Ob Herz, Haut, Knochen oder auch die Ohren: Seltene Erkrankungen gibt es in allen Bereichen.

8.000 seltene Krankheiten - oft mit massiven Folgen

Als selten wird laut der bundesweiten Selbsthilfeorganisation "Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen" (ACHSE e.V.) eine Krankheit bezeichnet, wenn sie nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen betrifft. Da Experten gleichzeitig von insgesamt rund 8.000 unterschiedlichen Erkrankungen ausgehen, sind in Deutschland rund vier Millionen Menschen betroffen.

"Der Leidensdruck für Betroffenen ist groß. Sie erleben oft eine Arzt-Odyssee." Jörg Scheidt, Hochschule Hof

Patienten werden oft zwangsläufig zu Experten

Weil es jeweils nur wenige Fälle gebe, seien die Betroffenen oft selbst Experten für ihre eigene Krankheit, so Scheidt. Die Hochschule Hof will möglichst viele Patientinnen und Patienten sowie Angehörige in die Forschungsarbeit einbinden, damit auch andere Betroffene von den Erfahrungen profitieren können. Ähnlich verlief bereits die Forschungsarbeit beim "Migräne-Radar", den der Hofer Professor an der Hochschule entwickelt hat.

Hofer Informatiker entwickeln App für die Forschung

In einem ersten Schritt wollen die Wissenschaftler aus Hof und Frankfurt im Rahmen des neuen Projekts zusammen mit den Patienten konkrete Forschungsziele zu den seltenen Erkrankungen festlegen. Ausgehend von den Ergebnissen der Fragebögen zur Anmeldung ist im Oktober ein gemeinsamer Online-Workshop von Wissenschaftlern und Betroffenen geplant.

Zum Beispiel könnten die Versorgungssituationen einzelner Erkrankungen oder auch die Belastungen für das familiäre Umfeld intensiver untersucht werden, erklärt Jörg Scheidt. Zusammen mit Beatrix Weber und Mitarbeitenden am Institut für Informationssysteme (iisys) an der Hochschule wird er dann technische Hilfsmittel wie Apps oder Web-Plattformen für das Forschungsprojekt entwickeln.

Hof gehört zu bundesweit 15 Bürgerforschungsprojekten

Das Hofer Projekt ist eines von bundesweit 15 Bürgerforschungsprojekten. Es wird nach Angaben der Hochschule Hof vom Bundesforschungsministerium mit insgesamt 600.000 Euro gefördert und auch von der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen unterstützt. Erste Ergebnisse werden Anfang 2024 erwartet.