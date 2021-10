Selbstversuch: So energieeffizient wie möglich leben

Wie kann ich möglichst energieeffizient leben? Zuerst überprüfe ich, auf welcher Grundlage mein Experiment beginnt. Ich wohne in einer Einzimmerwohnung, wie rund 42 Prozent der Deutschen. Was ich nicht beeinflussen kann: In meinem Haus wird, wie in fast der Hälfte der deutschen Haushalte, mit Erdgas geheizt. Um energieeffizientere Wärme zu erzeugen, müsste mein Vermieter die Heizung wechseln – und darauf habe ich als Mieter keinen Einfluss.

Wärme sparen beim Duschen und Heizen

Dafür geht einiges beim Duschen und beim Heizen. Ich kann zum Beispiel während des Einseifens das Wasser abdrehen und generell mehr auf die Duschdauer achten. Schon elf Minuten Duschen mit warmem Wasser verbraucht bis zu sechs Kilowattstunden an Energie. So viel wie 7,5 Stunden Rennradfahren. Bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde macht das bei einer täglichen Dusche auf das Jahr gerechnet 668 Euro. Wenn ich die Duschzeit also halbiere, spare ich so schon über 300 Euro.

Auch beim Heizen kann ich noch Energie einsparen – ohne zu frieren. Wenn ich nicht zuhause bin, kann ich zum Beispiel die Heizung abdrehen und alle Fenster schließen. So geht weniger Wärme verloren. Außerdem sollte kein Heizkörper durch Gegenstände, Gardinen oder Vorhänge verdeckt sein. Dadurch wird das Thermostat der Heizung irritiert. Die Heizung schaltet sich häufiger an und verpulvert unnötig viel Energie. Freie Heizkörper sparen mir hochgerechnet 20 Prozent Wärmeenergie. Unnötige Nachzahlungen bleiben auf diese Weise aus.

LED-Lampen für energieeffizienten Stromverbrauch

Eine weitere Möglichkeit, energieeffizienter zu leben, liegt im Stromverbrauch. Ein Blick auf meine letzte Stromrechnung verrät, dass sich meiner auf rund 1.800 Kilowattstunden im Jahr beläuft und so genau im durchschnittlichen Verbrauch eines Ein-Personen-Haushalts liegt. Die Kosten: 550 Euro im Jahr. Trotzdem ist bei mir noch Verbesserungspotenzial.

Die größte Möglichkeit habe ich beim Licht. Ein Gang zum Baumarkt lohnt sich, denn ich habe noch ein paar herkömmliche Glühbirnen in Gebrauch. Die müssen dringend weg. Denn wenn ich überall auf energiesparende LED-Lampen wechsle, spare ich bis zu 600 Kilowattstunden im Jahr. Die auf den ersten Blick teureren LEDs schonen den Geldbeutel also auf lange Sicht. Allein an einem grauen Herbsttag muss ich meine Wohnung ja schon bis zu sechs Stunden erleuchten – und LEDs sind bis zu 80 Prozent effizienter als die alten Glühbirnen.

Kaffeemaschine und Kühlschrank fressen Strom

Und wie sieht es mit den elektronischen Geräten aus, auf die ich angewiesen bin? Wasserkocher und Toaster verbrauchen zum Frühstück 0,25 Kilowattstunden. Der Geschirrspüler ist voll bepackt mit dreckigem Geschirr der letzten Tage und verbraucht 0,8 Kilowattstunden. Auch der Ofen ist ein echter Energiefresser. Eine Kilowattstunde für 40 Minuten auf 200 Grad. Mein Laptop dagegen, den ich für die Arbeit im Home-Office brauche, ist ziemlich effizient. Acht Stunden Arbeit verbrauchen nur 0,1 Kilowattstunden.

Vielleicht wäre es auch gut, auf den ein oder anderen Kaffee zu verzichten – eine Tasse Cappuccino aus meiner Kaffeemaschine kostet mich immerhin 0,2 Kilowattstunden. Außerdem sinnvoll: ein Verteilerstecker mit Kippschalter, mit dem ich vor dem Verlassen des Hauses schnell alle Geräte komplett abschalten kann. Schon in einer Stunde spare ich so 0,2 Kilowattstunden, der Cappuccino ist wieder drin. Und was ist mit dem Spielen auf der Konsole oder Fernsehen? Sollte ich stattdessen lieber ein Buch lesen oder mit Freunden Brettspiele spielen? Das lohnt sich eher nicht – zusammen verbrauchen Konsole und Fernseher den Abend über nur 0,06 Kilowattstunden.

Der unverzichtbare Spitzenreiter meiner Geräte ist der Kühlschrank: eine Kilowattstunde am Tag. Hier kann ich jedoch wenig ändern – außer darauf zu achten, den Kühlschrank immer mit Lebensmitteln voll zu halten. Der Grund: Ein leerer Kühlschrank verbraucht nochmal mehr Energie. Außerdem – lerne ich – ist der Stand-by-Modus einer der tückischsten Gegner des Stromsparers. Die Stromrechnung steigt durch Geräte, die nachts im Stand-by-Modus laufen, aufs Jahr gerechnet um mehrere hundert Euro. Heute Nacht also schalte ich den Fernseher und den WLAN-Router, die sonst immer weiterlaufen, mal richtig aus.

Einfache Tricks sparen viel Geld

Fazit: Insgesamt verbrauche ich mit meinen Geräten an einem sparsamen Tag 3,7 Kilowattstunden und mit Warmwasser kommen nochmal drei Kilowattstunden dazu. Auf viele Grundbedürfnisse kann ich nicht verzichten – aber beim Strom und Wärmeverbrauch gibt es einfache Tricks. Die Duschzeit verkürzen, LED-Lampen einbauen und Stand-by-Modus beachten: So kann ich fast 500 Euro einsparen.