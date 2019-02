Bedarf an Öffentlichem Personennahverkehr gibt es auch in München

Große Höhenunterschiede wie in La Paz gibt es im Stadtgebiet München tatsächlich eher weniger, überlastete Bus- und Bahnlinien sowie verstopfte Straßen dafür aber umso mehr. In Zukunft könnten Gondeln in Bayern also auch fern der Berge über die Dächer der Stadt München führen. Bedarf ist überall da, wo viel Verkehr und ein unzureichender öffentlicher Personennahverkehr zusammentreffen. So könnten in München einige Streckenverlängerungen oder Querverbindungen dort entstehen, wo U- und Straßenbahnen fehlen oder nicht weit genug fahren. Hier ist die Seilbahn für die Stadtentwicklung besonders interessant, da sie kaum Bodenfläche benötigt.