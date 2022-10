Schwebfliegen vom Aussterben bedroht

Schon ihr Name deutet darauf hin: Sie kann praktisch auf der Stelle fliegen, selbst bei starkem Wind - und sieht dann aus wie ein Mini-Helikopter. Mit den charakteristischen schwarzgelben Streifen am Hinterleib sehen viele Arten aus wie kleine Wespen oder Bienen, sind aber völlig harmlos. Jetzt weist die Weltnaturschutzorganisation IUCN darauf hin: Schwebfliegen sind in Gefahr.

Ein Drittel aller Schwebfliegen sind vom Aussterben bedroht

In Europa ist sogar ein Drittel aller Arten vom Aussterben bedroht. Und das hat Konsequenzen. Denn gleich nach den Bienen sind Schwebfliegen unser zweitwichtigster Bestäuber. Vor allem der Klimawandel, intensive Landwirtschaft und Pestizide sowie nicht nachhaltige Forstwirtschaft seien die größten Gefahren, berichtete die Weltnaturschutzorganisation IUCN in einer Untersuchung für die EU-Kommission. Aber auch Waldbewirtschaftungsfragen wo einfach die Habitate für die an Totholz gebundenen Arten zurückgehen oder besonders betroffen sind. Die IUCN gibt die Rote Liste der bedrohten Arten heraus. Dem Bericht zufolge gehören von den 890 europäischen Schwebfliegenarten bereits 314 in eine der drei höchsten Gefährdungskategorien.

Schwebfliegen sind zweitwichtigste Bestäubergruppe

Nach den Bienen sind die Insekten die zweitwichtigste Bestäubergruppe und deshalb zentral für die globale Lebensmittelsicherheit. Ihren Namen haben sie von ihrem Flugverhalten, sie können selbst bei Wind fast auf der Stelle verharren. Manche Arten imitieren das Aussehen etwa von Wespen, um so Feinde abzuschrecken. Sie sind aber harmlos. Die Larven der Schwebfliegen fressen Schädlinge und halten sie so in Schach.

Ob Bienen oder Schwebfliegen – Klima für Bestäubung verantwortlich

Man kann sagen, je kühler das Mikroklima ist oder in den Bergen oder in nördlichen Breiten, desto eher sind Pflanzen fliegenbestäubt. Und je wärmer und heißer es wird, desto höher ist der Anteil an Bienenbestäubung. Schwebfliegen teilen sich die Bestäubungsarbeit also mit den Bienen, je nach Klima – und viele von ihnen sind jetzt gefährdet.