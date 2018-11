Schutz vor gefährlicher Erdnuss-Allergie

Eine Erdnussallergie bleibt ein Leben lang. Inzwischen ist schon jedes 200. Kind davon betroffen. Tendenz steigend. Es gibt keine Therapie dagegen. Müsli, Schokolade, Kekse, Fruchtjoghurt, diese Produkte können Spuren von Nüssen und Schalenfrüchten enthalten. Kindergeburtstage oder der Besuch eines Kindergartens werden bei Allergikern deshalb häufig gemieden. Denn eine starke Ausprägung einer Erdnussallergie kann zu Juckreiz im Mund, Atemnot oder einem Kreislaufkollaps führen, der sogar tödlich enden kann.

Hyposensibilisierung bei Erdnussallergie

Doch nun gibt es Hoffnung für die Betroffenen. Das Stichwort heißt Hyposensibilisierung, wie man es vom Heuschnupfen her kennt. Ein internationales Forscher-Team aus Brisbane in Kalifornien hat erfolgreich eine Therapie gegen Erdnussallergie getestet. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler im November 2018 im "New England Journal of Medicine". An der Studie nahmen 496 Kinder zwischen vier und 17 Jahren aus den USA und Europa teil.

Das Immunsystem täglich trainieren

Jedes der Kinder litt an einer nachgewiesenen Erdnussallergie. Unter Aufsicht wurde dann ihr Immunsystem trainiert. Jedes Kind bekam täglich kleine Mengen des Allergens, bis es eine ganze Erdnuss vertrug. Denn wenn das Immunsystem eine Erdnuss toleriert, reicht das aus, um Spuren der Hülsenfrucht in einem Kuchen ohne allergischen Schock zu verkraften.

Erfolgreiche Allergietherapie bei Kindern

Die Kinder nahmen über den Zeitraum von einem Jahr regelmäßig und in langsam gesteigerter Dosis das neue Präparat AR101 ein. Das Medikament wird aus Erdnüssen gewonnenen und enthält eine tägliche Dosis von 300 mg Erdnussprotein. Nach den Ergebnissen der Studie vertragen 67 Prozent der Kinder und Jugendlichen jetzt wenigstens zwei ganze Erdnusskerne. Damit ist das Primärziel erreicht. Allerdings war die Wirkung bei älteren Teilnehmern zwischen 18 und 55 Jahren nicht signifikant.