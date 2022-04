Schule: Politik lernen mit einem Schülerparlament

Ein Schülerparlament ist eine Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler von Kindesbeinen an mit Politik vertraut zu machen - und sie auch dafür zu begeistern. Wie das funktioniert zeigt etwa die Mittelschule Nord in Fürstenfeldbruck. Bei der SItzung ihres Schülerparlament handeln die 11 Parlamentarier an einem großen Hufeisen Punkt für Punkt die Tagesordnung ab. Eine Lehrerin unterstützt sie dabei.

Snack-Automat? Ja oder nein?

Es wird viel diskutiert, zum Beispiel zu der Frage: Soll im Eingangsbereich der Schule ein Snack-Automat aufgestellt werden? Jenny gibt etwa zu Bedenken, dass der Automat auch sauber gehalten werden muss, damit die Lebensmittel nicht anfangen zu schimmeln. Moni argumentiert für den Automaten, weil nicht alle Kinder zum Rewe gehen dürfen, aber zwischendurch etwas zu essen brauchen, damit die Konzentration erhalten bleibt. Und Simon macht sich dafür stark, dass der Automat auch Getränke vorhält, für den Fall, dass der Getränkeautomat kaputt ist.

Am Ende kann das Schulparlament auch abstimmen und eine Entscheidung treffen., und die nimmt damit Einfluss auf die Beschlüsse der Lehrerkonferenz und der Schulleitung.

Schüler bewerben sich mit Parteiprogramm

Gewählt werden die Parlamentarier übrigens von der ganzen Schule. Zu Beginn des Schuljahres können sich die Schülerinnen und Schüler von ihrer Jahrgangsstufe als Kandidaten aufstellen lassen, erklärt Sabine Kehr. Sie leitet das Projekt mit den Kindern.

Wenn die Schüler sich aufstellen lassen, entwickeln sie ein kleines Parteiprogramm, sagt Kehr. Das heißt, sie überlegen sich Gründe, warum sie gewählt werden wollen oder wie ihr Flyer aussehen soll. Auf einem Flyer waren Süßigkeiten aufgeklebt, um die Wählerinnen und Wähler für sich einzunehmen.

Gelebte Demokratie bleibt in Erinnerung

Sabine Kehr hat das Projekt vor 4 Jahren ins Leben gerufen und ist überzeugt davon, dass die Erfahrungen im Schülerparlament den Schülerinnen und Schülern im Gedächtnis bleiben. Das sei aktiv gelebte Demokratie, bei der sie sich demokratische Prozesse immer wieder vor Augen führen. Wenn sie zum Beispiel Wahlen durchführen - mit einer Erst- und deiner Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl.

Ein Schulfach, in dem man Politik nur theoretisch lernt, reiche nicht aus, um Kinder für Demokratie zu begeistern und ihnen ihre Berührungsängste vor politischen Prozessen zu nehmen.

Damit die Schülerinnen und Schüler lernen, sich eine politische Meinung zu bilden, und auch als Erwachsene politisch mündig werden, diskutieren im Schülerparlament auch immer wieder aktuelle Ereignisse - zum Beispiel den Ukraine-Krieg:

Politische Bildung mit Folgen fürs spätere Leben

Zwei Schulstunden lang sitzen die Parlamentarier manchmal zusammen. Einige kommen, andere gehen, wenn sie zum Beispiel eine wichtige Probe schreiben müssen. Es ist fast wie in einem echten Parlament.

Einige Schüler und Schülerinnen, die 2020 ihren Abschluss gemacht haben, sind inzwischen übrigens im Jugendstadtrat in Fürstenfeldbruck vertreten und wirken politisch weiter und zwar wirklich auf kommunaler Ebene.