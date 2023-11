Schuldenbremse: Lieber abschaffen statt immer wieder aussetzen?

"Die Schuldenbremse ist blind"

Ökonom Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin hält die Schuldenbremse dagegen nicht mehr für zeitgemäß. Sie sei "blind" gegenüber den Bedürfnissen der Gesellschaft und der Wirtschaft und unterscheide nicht zwischen Zukunftsinvestitionen und kurzfristigen Staatskonsum.

"Heute ist klar, der Staat, Deutschland als Gesellschaft, braucht massiv mehr Investitionen in eine gute Infrastruktur, in Bildung, in Innovation, damit der Wohlstand, viele gute Jobs in Deutschland, gesichert werden können", sagt Fratzscher im Gespräch mit BR24. Die Schuldenbremse würde das verhindern.

Sparpolitik: "Weniger Investitionen sind schädlichste Kürzungen"

Laut Marcel Fratzscher ist die Alternative zum Aussetzen der Schuldenbremse eine Sparpolitik, die Investitionen in Bildung und Klimaschutz betreffen würde. Auch die Investitionen in Straßen, digitale Infrastruktur und Energieinfrastruktur wären dann dem Wirtschaftsexperten zufolge gefährdet.

"Das sind eben die schädlichsten Kürzungen, die man machen kann, weil das letztlich zulasten der Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft geht", sagt Fratzscher. Die Folge sei, dass Unternehmen abwandern, Jobs verloren gehen und damit auch Innovationen nur außerhalb Deutschlands stattfinden würden.

Drohen Steuererhöhungen?

Grüne und Teile der SPD wären bereit, Steuern für Wohlhabende zu erhöhen. Diese Möglichkeit, über Steuererhöhungen aus der Krise zu kommen, sieht Fratzscher kritisch. Es sei nicht klug, in schwierigen Zeiten wie diesen die Steuern anzuheben, auch nicht für Unternehmen und Topverdiener. Aber: "In guten Zeiten, also wenn wir hoffentlich in drei, vier, fünf Jahren die Kurve auch wirtschaftlich in Deutschland bekommen haben, dann halte ich eine Steuererhöhung für große Vermögen für absolut gerechtfertigt", sagt Fratzscher. Schließlich sei Deutschland weltweit das einzige Land, das Arbeit stärker und Vermögen geringer besteuere.

Wirtschaftswachstum dank noch höherer Verschuldung?

Kurzfristig gesehen sei es laut Fratzscher besser, über höhere Schulden auf das Milliardenloch zu reagieren. Wirtschaftshistoriker Klemens Skibicki sieht diese Lösung jedoch kritisch. Das Wirtschaftswachstum mit hoher Verschuldung anzukurbeln, um zu einem späteren Zeitpunkt alles zurückzuzahlen, habe bisher nicht funktioniert. "Das Geld ausgeben hat immer prima funktioniert, das später zurückfahren, die Fleischtöpfe wieder wegnehmen, war unglaublich schwierig."

"Ich betrachte es als meine Aufgabe, reinen Tisch zu machen", sagt Finanzminister Lindner bei seinem knappen Statement am Donnerstagnachmittag. Kommende Woche werde er den Entwurf für einen Nachtragshaushalt vorlegen – in Absprache mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne). Zweck dieses Nachtragshaushalts wird es sein, eine Notlage für das laufende Jahr zu erklären – um die Schuldenbremse doch noch auszusetzen.

Für eine generelle Änderung der Schuldenbremse im Grundgesetz braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag – da müsste also auch die Opposition mit an Bord kommen.