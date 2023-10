Schützen nicht nur vor Corona: Warum Masken weiter sinnvoll sind

Der Herbst ist da und viele Menschen in Deutschland sind erkältet. Wie jedes Jahr steigt, wenn die Temperaturen draußen sinken, die Zahl der Atemwegserkrankungen - unter anderem deswegen, weil die Menschen mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. Dort haben Viren und andere Keime es leicht, sich über die Atemluft auszubreiten und neue Infektionen auszulösen.

Vermeiden lassen sich solche Infektionen durch das Tragen medizinischer Gesichtsmasken oder partikelfiltrierender Halbmasken wie FFP2-Masken. Sie halten einen Teil der Tröpfchen und Aerosole mit den in der Atemluft enthaltenen Keimen zurück. Die Wirksamkeit von Masken zeigte sich während der Corona-Pandemie und ist inzwischen auch wissenschaftlich belegt.

Im August 2023 teilte beispielsweise die Royal Society mit, dass die von ihr ausgewerteten Studien zum Thema übereinstimmend zum Ergebnis kamen: Das Tragen von Masken, insbesondere von Masken höherer Qualität (zum Beispiel FFP2-Masken), verringert im Allgemeinen die Übertragung von SARS-CoV-2-Infektionen. Das bestätigt auch Wulf Schneider, Leiter der Abteilung Krankenhaushygiene und Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg, dem BR: "Die Maske ist generell eine Präventionsmaßnahme für tröpfchenübertragende Virusinfektionen."

Masken: Selbstschutz und Schutz anderer

Eine flächendeckende Maskenpflicht gibt es nicht mehr. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sie in den kommenden Monaten wiederkehrt. Daher liegt die Entscheidung, eine Maske zu tragen oder nicht, nun bei jeder und jedem Einzelnen. Dabei ist zu beachten: Masken schützen in zweierlei Hinsicht. Sie dienen auf der einen Seite dem Selbstschutz, auf der anderen dem Schutz der Mitmenschen in der unmittelbaren Umgebung.

Je höher das individuelle Risiko für schwere gesundheitliche Komplikationen bei einem Atemwegsinfekt ist, desto mehr spricht dafür, zum Selbstschutz eine Maske zu tragen. Aber auch wer unter 60 Jahre alt ist und sich für kerngesund hält, kann gute Gründe haben, eine Maske zu tragen, um eine Infektion zu vermeiden - zum Beispiel, wenn ein Besuch bei hochbetagten Verwandten bevorsteht oder am Arbeitsplatz niemand ist, der einen im Krankheitsfall vertreten könnte. Oder wer einfach nicht wegen Covid-19 oder Influenza einige Tage krank im Bett liegen möchte. Das kann auch trotz Impfung passieren. Wegen der höheren Wirksamkeit sind FFP2-Masken empfehlenswerter als medizinische Masken.

Maske auf im Wartezimmer

Medizinische Masken dienen hingegen in erster Linie dem Schutz anderer vor Ansteckung. Sie reduzieren ebenfalls die Menge an Keimen, die der Träger oder die Trägerin über die Atemluft abgeben. Der Schutz für die Trägerin oder den Träger ist aber geringer als bei einer FFP2-Maske. Dafür sind medizinische Masken preisgünstiger und stören weniger beim Atmen.

Spätestens, wenn die Infektionszahlen nach oben gehen, ist es daher empfehlenswert, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in der Arztpraxis oder an vergleichbaren Orten zumindest eine medizinische Maske zu tragen. Das gilt besonders für jene, die gerade Erkältungssymptome wie Husten oder Niesen haben. "Natürlich macht es Sinn, in engen Räumen, wo viele zusammenkommen, eine Maske zu tragen, um sich selbst und andere zu schützen", sagt der Infektiologe Wulf Schneider. Eine Maske zu tragen, sei eine gute Maßnahme, um viele Erkrankungen zu vermeiden.

Derzeit steigt die Zahl der Corona-Infektionen. Deshalb wollen die großen Münchner Kliniken dazu animieren, freiwillig eine Maske zu tragen. Das gelte vor allem in öffentlichen, geschlossenen Räumen und natürlich auf freiwilliger Basis, sagt der Infektiologe und Chefarzt an der München Klinik Schwabing, Clemens Wendtner, der "Augsburger Allgemeinen". Man bereite eine Aktion mit dem Titel "Von O bis O" vor: eine Anregung, um von Oktober bis Ostern Maske zu tragen.