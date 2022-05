Schreibabys: "Die Eltern sind nicht schuld an den Symptomen"

Wenn Kinder mehr als drei Stunden pro Tag weinen, drei Tage die Woche und drei Wochen in Folge, dann gelten sie als Schreibabys. Das Phänomen ist nicht selten. Eine britische Studie hat 2017 herausgefunden: Regulationsprobleme (Schreien, Schlafen und Füttern) betreffen etwa 20 Prozent der Säuglinge im ersten Lebensjahr.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie: Es konnten keine "Wechselwirkungen zwischen mütterlicher Sensibilität und regulatorischen Problemen über die Kindheit" nachgewiesen werden. Junge Eltern müssen sich also nicht schuldig fühlen, wenn ihr Kind viel weint oder schreit.

Im BR-Podcast "Eltern ohne Filter" berichtet die Mutter Lisa Oelschlegel von der ersten Zeit mit ihrem Baby. Das habe bereits im Kreißsaal "gebrüllt ohne Ende" und das sei auch die ersten drei Monate so geblieben. Neben den zahllosen durchwachten Nächten und dem Stress, den das Babyschreien verursacht hat, war für sie das Schlimmste das Gefühl, etwas falsch zu machen. "Du weißt nicht mehr weiter, du bist völlig überfordert oder du bist eine schlechte Mutter. Du bist schuld, dass dein Kind schreit, weil du den Weg raus nicht findest."

Geholfen hat Oelschlegel am Ende auch die Beratung in einer Schreiambulanz, wo ihr ein Weg gezeigt wurde, gemeinsam mit ihrem Kind zu mehr Ruhe und Schlaf zu finden.

Was passiert in der Schreiambulanz?

Franziska Schlensog-Schuster ist Oberärztin bei der Eltern-Kind-Einheit am Uniklinikum Leipzig. Dort wird Familien geholfen, die das Gefühl haben, an den Herausforderungen mit ihrem schreienden Kind zu scheitern. Im Interview erzählt sie, wie ihre Arbeit mit den Familien abläuft und gibt Tipps zur Beruhigung von Kindern, die viel weinen.

Bevor Eltern zu Ihnen kommen: Was können sie daheim schon probieren, wenn das Kind viel schreit?

Der Mensch wird geboren mit einer ganz großen Fähigkeit, sich selber zu regulieren und in Ruhe zu versetzen. Das haben auch schon Neugeborene. Es gibt aber sehr große Unterschiede. Es gibt Kinder, die beruhigen sich eher mit Geräuschen oder mit Tonlagen. Dann gibt es welche, die können es nicht ertragen, wenn ganz viel Bewegung im Raum ist. Dann gibt es Kinder, die brauchen mehr Körperkontakt, andere wieder weniger Körperkontakt. Man könnte im ersten Schritt erst mal beobachten: Wodurch beunruhigt sich mein Kind?

Wichtig ist, dass man eine Beruhigungsmethode probiert und dabei bleibt, damit das Kind lernt, damit umzugehen. Reizreduktion ist das wichtigste, leisere Umgebung, ruhigere Umgebung, immer ähnliche Rituale, Babys lieben es, wenn immer alles gleich bleibt. Väter machen es manchmal anders als Mütter und das ist ok, weil die Kinder sich total gut damit arrangieren können, dass es da einen Unterschied gibt.

Und wenn man das alles macht und es trotzdem nichts hilft?

Es gibt eine kleine Gruppe von Kindern, die sind extrem neugierig, auch schon nach der Geburt und versuchen, alles Mögliche mitzukriegen von ihrer Umgebung. Diese Kinder müsste man eigentlich, wenn die noch vermeintlich entspannt wirken, aus der unruhigen Umgebung rausnehmen und zur Ruhe bringen: Tragen, Reize wegnehmen, obwohl sie noch gar nicht schreien. Aber erfahrungsgemäß schreien diese Kinder sonst am Ende des Tages sehr viel.

Gerade im ersten Jahr gibt es wenig Schlaf für junge Eltern. Was können Eltern tun, wenn die Nächte zur Herausforderung werden?

Ich glaube, es ist wichtig, sich einzugestehen was man für ein Elternteil sein möchte. Ich frage die Eltern zum Beispiel gerne, wie viel Schlaf sie brauchen, damit sie normal funktionieren. Manchen reichen vier Stunden Schlaf am Stück, andere brauchen aber sechs Stunden, sonst sind sie überhaupt kein Mensch. Aber es gibt ganz wenig Neugeborene, die nachts sechs Stunden am Stück schlafen, gerade wenn man stillt.

Es gibt Eltern, die sind sehr streng mit sich und erlegen sich auf, nachts stündlich zu stillen. Davon bin ich nicht überzeugt. Ich finde, wenn Eltern merken, es wird ihnen zu viel, dann dürfen sie sich das eingestehen. Man kann das übrigens gut mit dem Kind gemeinsam aushandeln: "Was brauchst du? Und was brauche ich, damit wir in den nächsten Tag gut zusammen verbringen können?"

Welche Rolle spielen die Väter in dieser Frage?

Die Väter sind sehr wichtig. Die kennen ihre Frauen oft lange und gut und haben manchmal eine ganz andere Meinung, die sie sich aber nicht mehr trauen zu sagen. Sie erzählen dann zum Beispiel, dass sie finden, ihr Baby kommt sehr gut mal zwei Stunden ohne Stillen aus. Bei ihrer Frau wissen sie aus Erfahrung, dass sie vier Stunden Schlaf braucht, weil sie sonst unerträglich ist und machen sich unter Umständen Sorgen, wenn sie in die Arbeit gehen und die beiden alleine lassen. Die Väter haben manchmal eine ganz interessante andere Wahrnehmung.

Was sind die ersten Schritte, wenn man in die Schreiambulanz geht?

Die Kinder, die zu uns kommen, werden von einem kinderärztlichen Kollegen untersucht: Größe, Gewicht, Anzeichen für eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder andere Erkrankungen, die das Schreien und die Unruhezustände verursachen können. Dann gibt es ein ausführliches Gespräch mit den Eltern, in dem sie über die Länge der Schreiphasen berichten, aber auch ihre eigene Geschichte erzählen – wie sie aufgewachsen sind und welche Erlebnisse sie in ihrer Kindheit hatten.

Wir machen außerdem einen Entwicklungstest mit den Kindern, wo wir gucken: Was sind die Stärken des Kindes? Was kann es schon gut, wo braucht es vielleicht ein bisschen Förderung? Und dann entscheiden wir, ob die Familie wieder zum Kinderarzt und den Hebammen zurückgehen kann, ambulant betreut oder sogar stationär durch uns betreut werden soll.

Welche Vorbehalte gibt es gegenüber der Eltern-Kind-Ambulanz?

Es gibt den Vorbehalt, dass Kinder in dem jungen Alter noch nicht psychisch erkrankt sein können, aber die Schrei-Störung ist ein Teil der Regulationsstörung und das ist eine psychische Störung. Dann gibt es das nächste Vorurteil, dass Eltern nicht kommen, weil sie denken, sie seien selbst schuld und sie müssten nur eine bessere Mutter oder ein besserer Vater sein, dann würde das Kind nicht schreien. Dabei sind diese Symptome nicht durch die Eltern verursacht. Meistens kommt viel zusammen: Ein neugieriges Kind, viele Ängste, die eigene Geschichte der Eltern und möglicherweise Überlastung.

Da gibt es nicht einen Schuldigen oder eine Schuldige. Gleichzeitig ist es bei diesen Erkrankungen oder Symptomen in der frühen Phase der Kindheit total wichtig, dass man sie schnell behandelt. Erstens, weil sie einen immensen Stress für alle Seiten verursachen und zweitens, weil wir sehr wenig Intervention brauchen, um eine Besserung zu bewirken. Manchmal brauche es ein, zwei Gespräche. Das ist viel weniger Zeit und Intensität im Vergleich zu einer Behandlung von einem Sechsjährigen oder einem Zehnjährigen. Aber es bringt so viel mehr Lebensfreude für die Eltern und die Kinder. Man muss das nicht aushalten. Ich halte auch keine Zahnschmerzen aus, weil ich keinen Zahnarzt mag.

Wenn Eltern das Gefühl haben: es wird ihnen zu viel: Warum müssen sie keine Angst haben, in die Ambulanz zu gehen?

Wir zwingen die Eltern nicht, etwas zu tun, wovon sie nicht überzeugt sind. Wir wollen gemeinsame Strategien entwickeln, die für die Eltern und das Kind passen. Eigentlich helfen wir den Eltern nur das, was sie wahrscheinlich selber eigentlich könnten, neu zu entdecken.

In welchem Alter ist die Schreiphase durchschnittlich vorbei?

Ab der sechsten Lebenswoche wird es tendenziell ruhiger. Dann kommen die Zeiten, wo man auch mal zehn Minuten durchatmen kann, etwas essen, den Kopf mal wieder freikriegen. Aber auch dann ist soziale Unterstützung noch total wichtig. Dass es auch mal jemanden gibt, der bei der Betreuung des Kindes hilft, mal stundenweise spazieren geht zum Beispiel. Das ist gerade für alleinerziehende Mütter wichtig.