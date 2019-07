Schneekanonen für die schmelzende Antarktis?

Um diesen Prozess nachvollziehen zu können, haben Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimaforschung (PIK) mithilfe von Computersimulationen errechnet, wie sich der Eisverlust in Zukunft entwickelt. Das Ergebnis lässt vermuten, dass der Eisschild der Westantarktis zusammenbrechen wird – auch wenn die Treibhausgasemissionen deutlich reduziert würden. Andreas Levermann, Physiker am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und der Columbia University in New York und einer der Autoren der Studie:

"Der Westantarktische Eisschild ist das erste Kippelement in unserem Klimasystem, das wir gerade kippen sehen. Der Eisverlust beschleunigt sich und hört wahrscheinlich erst auf, wenn der Eisschild der Westantarktis praktisch schon verschwunden ist." Andreas Levermann

Der Prozess könnte sich über Jahrhunderte hinziehen und ließe den Meeresspiegel um drei Meter ansteigen. Das würde die am dichtesten besiedelten Gegenden der Welt entlang der Küsten von den Vereinigten Staaten über China bis an die Nordseeküste bedrohen.