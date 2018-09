Schneeflächen in der Schweiz gehen zurück

Auf dem Computer von Gregory Giuliani, dem Leiter des Instituts für Umweltwissenschaften der Uni Genf, wächst die rote Fläche, wenn er eine Animation über die Schneeflächen der Schweiz in den letzten 20 Jahren ablaufen lässt.

Schneefreies Gebiet wächst

Die Universität Genf hat von 2005 bis 2017 die Schneegebiete des Landes vermessen. In dieser Zeit hat die Fläche mit "ewigem Eis“ um vier bis fünf Prozent abgenommen. Das bedeutet eine Fläche von 2.100 Quadratkilometern. Gleichzeitig haben die Gebiete zugenommen, die in den letzten Jahren fast schneefrei blieben. Gemessen an der Fläche nahmen sie um acht Prozent zu. Das bedeutet eine Steigerung um 5.200 Quadratmetern.

Beobachtungen vom Satelliten aus

Für die Berechnungen nutzten die Wissenschaftler Satellitenbilder aus dem amerikanischen Landsat-Erdbeobachtungsprogramm. Die Satelliteneinheit überfliegt in zeitlichen Abständen immer wieder das gleiche Gebiet. So lichtet sie alle 15 Tage die Gegend um Genf ab. Die europäische Sentinel-2-Satelliten überfliegen gleichzeitig das Gebiet alle fünf Tage. Die Wissenschaftler haben die Bilder gesammelt und ausgewertet.

6.500 Bilder wurden ausgewertet

Die Gruppe von Wissenschaftler um Giuliani haben auch ältere Aufnahmen hinzugefügt und so 6.500 Bilder aus 34 Jahren gesammelt und ausgewertet.

Forschung geht weiter

Die Schweizer Wissenschaftler wollen nun noch Bilder einer weiteren Satelliteneinheit hinzufügen. Die Forschungsarbeiten sind für das Land extrem wichtig, denn sie sollen Daten über die veränderten Schneegebiete liefern. Schon jetzt ist klar, dass der Tourismus in der Schweiz vor einer Herausforderung steht. Auch die Skiindustrie. Zugleich werden aber auch Fragen zu Hochwasserrisiken und der Wasserversorgung in der Schweiz aufgeworfen, da Schnee auch als Wasserspeicher dient.