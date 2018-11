Schneckenschleim - Klebstoff und Kosmetik

Auch die Kosmetikindustrie hat den Schneckenschleim schon entdeckt - zumindest die internationale: In Korea sind Schneckenschleim-Cremes seit Jahren Trend. Doch auch im Alpenraum war der ungewöhnliche Inhaltsstoff wohl schon einmal in Gebrauch: Zu Zeiten Sisis, also Kaiserin Elisabeths, galt Schneckenschleim als geheimer Schönmacher. Aber nur der von Weinbergschnecken wohlgemerkt, Nacktschneckenschleim reizt die Haut.