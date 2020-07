Schmerztherapie: Was bringen TENS-Geräte?

Zwischen zehn und 15 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Schmerzen. Bei der transkutanen elektrischen Nervenstimulation, kurz TENS, fließen über Elektroden leichte Ströme auf die Haut und regen Nervenfasern an. Es gibt nur wenige Gegenindikationen, die Krankenkassen bezahlen die Anwendung, wenn sie vom Arzt verschrieben wird. Aber was bringen die Geräte wirklich?

TENS: die richtige Anwendung

Wichtig ist: Patienten müssen in den Gebrauch eingewiesen werden. Wohin gehören die Elektroden, welches Impulsmuster ist wofür und bei wem wirksam? Welche Stromstärke ist die individuell richtige? Der Einsatz erfordert durchaus Training, Geschick und etwas Erfahrung. In der München Klinik Schwabing wurde eine Studie zum Gebrauch und Nutzen der Geräte durchgeführt.

"Es hat sich in unserer Studie gezeigt, dass es viele Vorurteile und Unsicherheiten bei Patienten gibt: Kann ich mir mit dem Strom schaden? Hilft so ein kleines Gerät, das nicht viel kostet, überhaupt? Deshalb ist es wichtig und notwendig, dass Patienten eine fundierte Einführung bekommen und auch immer wieder mal nachfragen können. Denn Vorurteile vermindern die Wirkung." Dr. med. Michael Steinberger MBA, Interdisziplinäre Schmerztagesklinik, München Klinik Schwabing

Patienten erfahren dabei auch, ob und wie sie die Behandlung variieren können, um einen möglichen Gewöhnungseffekt zu verhindern. Aber können die kleinen Geräte Schmerzen wirklich effektiv lindern oder sogar heilen?

Komplexe Therapie bei chronischen Schmerzen

Schmerzen gelten als chronisch, wenn sie länger als drei bis sechs Monate anhalten. Sie verschwinden, wenn überhaupt, nur langsam. Schmerzempfindung und –erfahrung sind sehr komplexe Vorgänge. Die Behandlung chronischer Schmerzen dauert Wochen bis Monate und umfasst unterschiedliche Therapien.

"Chronische Schmerzen spielen sich auf allen Ebenen der Signalverarbeitung ab", sagt Dr. med. Michael Steinberger von der Interdisziplinären Schmerztagesklinik in München. "Da können die Nerven eine Rolle spielen, die Muskeln, die Verarbeitung im Rückenmark, aber ganz besonders auch die Verarbeitung dieser Signale im Gehirn. Das gesamte Umfeld spielt eine Rolle. Bei der Chronifizierung ändert sich die Signalverarbeitung im Nervensystem und im Gehirn, bei jedem Patienten individuell. Je komplizierter das ist, desto wichtiger ist es, dass man alle Ebenen gleichzeitig angeht, mit einer sogenannten multimodalen Schmerztherapie," so Steinberger.

TENS- Geräte sind bei der Behandlung chronischer Schmerzen also nur ein Zusatzelement, allerdings ein wichtiges. Laut Steinberger sei es bei chronischen Schmerzen häufig so, dass unser Gehirn Warnsignale erzeugt für Dinge, die eigentlich nicht oder nicht mehr bedrohlich sind: "Wenn ich weiß, warum diese Reaktion stattfindet, dann hat man schon einmal einen Teil dieser Bedrohlichkeit genommen. TENS ist dabei ein Ansatzpunkt der Therapie und hat großes Potential, Schmerzen zu verändern und die Chronifizierung zu bremsen."

So funktionieren die TENS-Geräte

Gertraud Gürzer hatte 2010 eine Gürtelrose am Rücken. Der Hautausschlag heilte ab, die Schmerzen blieben. Sie ist Patientin im Zentrum für interdisziplinäre Schmerztherapie im Klinikum rechts der Isar der TU München. Sie nutzt neben Medikamenten ebenfalls ein TENS-Gerät. Das wird möglichst vielen Patienten als Zusatzelement zur Therapie angeboten.

Das Verfahren sei unter dem Gesichtspunkt der Gegenirritationen zu sehen, sagt Prof Dr. med. Dr. rer. nat Thomas Tölle vom Zentrum für interdisziplinäre Schmerztherapie in der Klinikum rechts der Isar: "Jeder kennt das aus eigener Erfahrung oder der Erfahrung mit Kindern: Wenn man heftig über eine Hautstelle reibt, hat das einen schmerzlindernden Effekt. Das heißt, das Nervensystem versucht, alle Eingänge, die es bekommt, gleich zu bewerten. Und wenn konkurrierende Eingänge da sind, wie Schmerz und gleichzeitig der eines anderen starken Reizes, dann werden die in Verrechnung gebracht und können sich dadurch natürlich auch ein bisschen in ihrer Wirkung mindern. Und das führt dann dazu, dass der Schmerz geringer wird.“

TENS: Einsatz bei vielen Schmerzen

Professor Thomas Tölle hat zu TENS geforscht und vergleicht die Wirkung mit der der Akkupunktur. Die Forscher legen dabei die sogenannte Gate-Control-Theorie zugrunde: Elektrische Impulse reizen Nervenfasern der Haut. Die konkurrieren mit schmerzleitenden Nervenfasern, und verschließen dabei sogenannte Schmerztore zum Gehirn. Außerdem werden vermehrt Endorphine, körpereigene Schmerzmittel, ausgeschüttet. Die Folge beider Effekte: Schmerzen lassen nach oder verschwinden zeitweise ganz. Aber profitieren von TENS-Geräten alle Patienten?

Laut Tölle werde TENS wird vor allem bei oberflächlichen Schmerzen eingesetzt, bei Kopfschmerzen, Gürtelrose oder auch bei diabetischer Polyneuropathie an den Füßen beidseits. Nicht ganz so effektiv sei es bei Rückenschmerzen, aber auch da könne es einen Effekt haben. Es ließen sich keine klaren Voraussagen machen, kein Krankheitsbild wirklich ganz ausschließen. Man müsse einen Versuch machen und sehen, ob der Patient anspricht.

"Insgesamt würde ich sagen, dass 50 Prozent der Patienten überhaupt ansprechen, 30 Prozent eine Verbesserung ihrer Schmerzen erleben. Und 20 Prozent sind diejenigen, die berichten, dass sie dann dauerhaft davon profitieren." Prof Dr. med. Dr. rer. nat Thomas Tölle, Zentrum für interdisziplinäre Schmerztherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München

Auch Reize auf der Gegenseite können wirken

Bei Getraud Gürzer wirkt die Behandlung der schmerzenden rechten Seite am Rücken nur zeitweise und begrenzt. Um die Wirkung zu steigern, wenden ihre Ärzte einen Trick an. Statt direkt auf der schmerzenden, rechten Seite bringen sie die Elektroden an der gegenüberliegenden, nicht schmerzenden Seite des Rückens an. Das wirkt.

Den Effekt kennen und nutzen viele Therapieverfahren. Er lässt sich durch den Aufbau von Rückenmark und Gehirn erklären: Das Gehirn und auch das Rückenmark sind doppelgleisig aufgebaut. Von einem Reiz auf einer Seite profitiert von der Information immer auch die Gegenseite.

Viele Patienten schätzen TENS als Zusatzmöglichkeit vor allem deshalb, weil die Anwendung, ganz im Gegensatz zu Schmerzmedikamenten, keine Nebenwirkungen hat.

TENS-Geräte: auf CE-Zeichen achten

Geräte gibt es immer wieder günstig in Supermärkten und natürlich online zu kaufen. Auch wenn das keine Medizinprodukte sind, können sie nach Meinung vieler Ärzte unbedenklich und durchaus wirksam eingesetzt werden. Voraussetzung ist ein CE-Zeichen, also die Zulassung für den europäischen Markt. Und: "Man sollte auf jeden Fall mit jemandem, der kompetent ist, darüber reden. Was kann so ein Gerät im Einzelfall bewirken und was nicht. Und natürlich sollte jeder auch wissen, wie man es richtig einsetzt und benutzt, Michael Steinberger von der Münchnen Klinik Schwabing.

