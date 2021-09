Schmerzhafte Volkskrankheit: Rheumatologiekongress beginnt

Der Termin in der Privatambulanz am Uniklinikum Erlangen ist für Jenny Richter fast schon Routine. Alle drei Monate wird sie hier in der Rheumatologie durchgecheckt. Die 40-Jährige leidet an "Familiärem Mittelmeerfieber" – kurz FMF. Eine entzündliche Erkrankung, die mit Fieberschüben und Gelenkschmerzen und manchmal auch Bauchschmerzen einhergeht.

Durch die Rheuma-Erkrankung stark eingeschränkt

Die ersten konkreten Beschwerden bemerkte Jenny Richter nach der Geburt ihres ersten Sohnes. In regelmäßigen Abständen hatte sie kurz hintereinander innerhalb weniger Tage starke Fieberschübe, erzählt die Architektin. Die Beschwerden seien relativ spontan aufgetreten, aber doch sehr einschneidend gewesen.

"Dadurch war natürlich mein Leben mit meiner Familie und auch mein berufliches Leben stark eingeschränkt. Dazu kamen starke Schmerzschübe, so dass da auch ein großer Leidensdruck war." Jenny Richter, Rheuma-Patientin

Für viele Betroffene ist es ein langer Weg bis zur Diagnose

Jenny Richter hat – wie viele Rheuma-Betroffene – einen wahren Arztmarathon hinter sich. Denn die Krankheit ist nicht sichtbar und wird deshalb oft zunächst falsch behandelt. Patienten mit FMF beispielsweise fehle meist der Blinddarm, erklärt der Erlanger Rheumatologe Prof. Dr. Georg Schett, weil aufgrund der Beschwerden der Blinddarm oft herausgenommen wird in der Annahme, es handele sich um eine Blinddarmentzündung. "Aber es ist nichts anderes als eine überschießende Immunreaktion." Rheuma-Patienten seien meist recht verzweifelt: "Oftmals wird gesagt, es ist nur eingebildet. Doch stattdessen haben die Patienten wirklich eine Erkrankung, diese Immunerkrankung."