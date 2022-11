Schmelzendes Eis lockt Wale vor Grönland

Wissenschaftler zeigen in Studien, dass die Temperaturen in der Arktis innerhalb dieses Jahrhunderts milder geworden sind. Das Ökosystem verändert sich dort möglicherweise unumkehrbar: Ein Forschungsteam hat daher in den vergangenen Sommern die Küsten vor Grönland ins Visier genommen und festgestellt: Dort sind ungewöhnlich viele Finn- und Buckelwale unterwegs.

Der Biologe Mads Heide-Jørgensen vom Greenland Institute of Natural Resources sagt dazu: "Wir haben gezeigt, dass im Südosten von Grönland eine entscheidende Veränderung im marinen Lebensraum stattgefunden hat. Seit die Temperaturen steigen und das Packeis im Sommer nahezu ganz verschwindet, wird die Region attraktiv für eine ganze Reihe von Tieren, die sich normalerweise viel weiter südlich wohl fühlen."

Nordpol: Weniger Eis lockt Finn- und Buckelwale

Wo sich früher eine dicke Packeisdecke vom Nordpol kommend aufschichtete, sind heute also Finn- und Buckelwale unterwegs: Sie bevorzugen das offene Wasser – und Grönlands Küsten sind für sie jetzt deutlich attraktiver geworden. Heide-Jørgensen ist spezialisiert auf das Tracking von Walen, die mit Sendern bestückt sind - und erkundet so deren Aktionsradius.

"Wir haben es mit einem bemerkenswerten Kipppunkt zu tun. Weniger Eis am Nordpol bedeutet für eine Übergangszone wie Grönland tiefgreifende und möglicherweise unumkehrbare Veränderungen." Heide-Jørgensen, Greenland Institute of Natural Resources

Nahrungsangebot wird knapper

Denn die neuen Wale vor Grönland fressen entsprechend viel Fisch und Krill. Das Nahrungsangebot für angestammte Tiere wird dadurch umso knapper. Und auch das hat Folgen: Walrosse beispielsweise müssen auf der Suche nach Nahrung inzwischen weiter nach Norden ausweichen.