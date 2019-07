Schlaflos bei Vollmond: Der Einfluss des Mondes auf den Menschen

Mehr Geburten bei Vollmond?

Ein ebenfalls weit verbreiteter Volksglaube ist, dass bei einem Mondwechsel und besonders bei Vollmond besonders viele Kinder zur Welt kommen sollen. So sympathisch dieser Gedanke sein mag, statistisch kann kein Zusammenhang nachgewiesen werden. Oliver Kuß, Mathematiker an der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, hat vor mehr als zehn Jahren über vier Millionen Geburten daraufhin analysiert. Die Daten stammen vom Statistischen Landesamt in Baden-Württemberg, der Zeitraum der Erfassung erstreckte sich von 1966 bis 2003.

Montags und dienstags sind geburtenstärker

In dem untersuchten Zeitraum liefen 470 Mondzyklen ab. Das Ergebnis: Kuß konnte keinen Einfluss des Mondes auf die Anzahl der Geburten feststellen. Stattdessen fand der Mathematiker bei seiner Analyse heraus, dass montags und dienstags die meisten und am Wochenende die wenigsten Kinder in Baden-Württemberg geboren wurden. Eine mögliche Ursache dafür sei, dass künstlich eingeleitete Geburten in den Kliniken auf Anfang der Woche gelegt wurden. Könnten diese künstlich herbeigeführten Geburten die Statistik vielleicht verfälschen? Möglicherweise gäbe es also doch mehr "Mondgeburten", wenn man sie nur zuließe? Nein, so der Zahlenexperte, dieser Aspekt wurde in den Berechnungen natürlich rausgerechnet.

Selektive Wahrnehmung verfälscht das Gesamtbild

Edgar Wunder hat bei seinen Recherchen zur Geburtsrate bei Vollmond immer wieder Krankenschwestern getroffen, die eine Zunahme festgestellt haben wollen. Doch nur eine Einzige war bereit, mit ihm die Daten statistisch auszuwerten. Das Ergebnis: Es gab keinen Zusammenhang zwischen Mondphasen und Geburten - auch wenn die Krankenschwester felsenfest daran geglaubt hatte, eine Häufung bei Vollmond beobachtet zu haben. Wenige, selektiv wahrgenommene Einzelfälle hatten das Gesamtbild verfälscht.

Kein Zusammenhang zwischen Geburtenzahl und Mondphase

Eine Forscherin der südafrikanischen Stellenbosch University wertete auch Geburtenregister der Jahre 1810 bis 1929 aus ländlichen Gemeinden Spaniens aus - aus einer Zeit, in der es noch keine elektrische Beleuchtung gab und der Einfluss des Mondes voll zum Tragen gekommen sein könnte. Das Ergebnis auch hier: kein Zusammenhang zwischen Geburtenzahl und Mondphase.

Vollmond: kein erhöhtes Komplikationsrisiko bei Operationen

Im Übrigen ist auch das "Komplikationsrisiko" bei Operationen nicht höher. Der Tipp, sich nur bei "abnehmenden Mond" operieren zu lassen, ist nicht zu belegen. Das haben rund dreißig empirische Studien belegt: Es ist völlig belanglos, in welcher Mondphase man sich operieren lässt. Niemand muss Angst haben oder den Termin verschieben, wenn er bei Vollmond oder zunehmenden Mond operiert werden soll.

Verbrechen: Der Mond war voll - und nichts passierte

Helles Mondlicht macht aggressiv und lässt die Rate an Verbrechen nach oben schnellen. Diese Hypothese untersuchte ein Team von Wissenschaftlern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen 2009. Sie setzten die Zahl von angezeigten Körperverletzungen zwischen 1999 und 2005 in Bayern in Bezug zur Mondphase - und fanden keinen Zusammenhang. Auch US-amerikanische Forscher fanden in ihrer Studie keine Hinweise darauf, dass der Mond die Verbrechensrate in einer texanischen Stadt beeinflusst.

Zusammenfassend kann man sagen: Der Mond war voll - und nichts passierte. So betitelten bereits in den 1980er-Jahren drei Forscher aus Kanada und den USA eine Überblicksstudie zum Einfluss des Mondes auf menschliches Verhalten.