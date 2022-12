Scharlach-Welle in Europa: Bisher keine Anzeichen in Deutschland

Unter anderem Frankreich, Irland, die Niederlande, Spanien, Schweden und Großbritannien melden eine Häufung von A-Streptokokken-Infektionen bei Kindern unter zehn Jahren im Jahr 2022, insbesondere seit September. In Großbritannien sollen nach Agenturberichten sogar schon 19 minderjährige Kinder an einer Infektion mit den Bakterien gestorben sein. Ungewöhnlich, denn in der Regel lösen Streptokokken-Infektionen nur vergleichsweise milde Erkrankungen wie beispielsweise Scharlach aus.

Wie ist die Lage in Deutschland? Und wie gefährlich ist eine Infektion mit A-Streptokokken eigentlich? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Gibt es in Deutschland derzeit viele Streptokokken-Infektionen?

"In Deutschland gibt es zur Zeit keinen nennenswerten Anstieg von Streptokokken-Infektionen, inklusive Scharlach", sagt Jakob Maske, Kinder- und Jugendarzt, gegenüber dem BR.

Wie macht sich die Krankheit bemerkbar?

"Streptokokken-Erkrankungen machen sich in der Regel mit Halsschmerzen und Fieber bemerkbar. Alarmierend ist eine Streptokokken-Infektion erst einmal nicht. Sie kann in Ruhe einem ambulant tätigen Kinder- und Jugendarzt vorgestellt werden", erklärt der Mediziner, der Pressesprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte ist.

Wann und warum ist eine Streptokokken-Infektion gefährlich?

Vor allem die Komplikationen der Infektion seien gefährlich, so Maske, "nur deswegen wird sie antibiotisch behandelt".

Komplikationen können unter anderem auftreten, weil Streptokokken Gifte produzieren. In sehr seltenen Fällen kann es dadurch zum sogenannten Streptokokken-Toxic-Shock-Syndrom (STSS) kommen. Grund dafür ist: Die Gifte der Streptokokken, sogenannte Superantigene, "bewirken eine polyklonale unkontrollierte Stimulierung" bestimmter Immunzellen, der T-Zellen, schreibt das RKI auf seiner Internetseite. Diese Reaktion des Immunsystems führt zu einem Schock und einem Multiorganversagen, der laut RKI in 30 Prozent der Fälle tödlich endet.

Laut Kinderarzt Maske können noch folgende Komplikationen nach einer A-Streptokokken-Infektion auftreten: Herzinnenwandschäden und dadurch Herzklappenfehler, Nierenschäden oder auch eine Chorea minor, also eine Bewegungsstörung mit psychiatrischen Veränderungen.

Droht eine Scharlach-Welle in Deutschland?

"Wir rechnen nicht mit einer Scharlach-Welle, da diese Infektion eher schwer von einem Kind auf das andere übertragen wird. Hierzu braucht es schon einen relativ engen Kontakt", betont der Berliner Arzt.

Was ist in Ländern mit vielen Streptokokken-Fällen anders als in Deutschland?

"Das ist schwer zu beantworten ohne genau zu wissen, wie dort die Zahlen erfasst werden", erklärt der Kinder- und Jugendmediziner. Gerade Großbritannien habe ein komplett anderes Gesundheitssystem. "Manchmal ändert sich nur die Erfassung und das führt dann zu höheren Zahlen auf dem Papier".

Wurden neue Stämme von Streptokokken-Bakterien beobachtet?

"Soweit mir bekannt ist, wurden keine neuen Stämme bekannt, es gibt jedoch mehr als 100 Unterarten der A-Streptokokken", sagt der Pressesprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte.

Von A-Streptokokken hervorgerufen: Scharlach - Was Sie wissen sollten

Symptome/Anzeichen: Meist treten Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Schüttelfrost und rasch ansteigendes Fieber auf. Möglich sind auch Bauchschmerzen und Erbrechen. Gaumen und Rachen sind rot, die Mandeln entzündet und unter Umständen weiß belegt. Die Lymphknoten am Hals schwellen stark an.

Nach ein bis zwei Tagen bildet sich ein nicht juckender Hautausschlag, der sich über die Achseln, den Brustkorb und die Leisten auf den ganzen Körper ausbreitet. Handinnenflächen und Fußsohlen sind ausgespart. Die Wangen sind stark gerötet, um den Mund herum ist die Haut blass. Der Ausschlag verschwindet nach sechs bis neun Tagen. Einige Tage danach schält sich die Haut, vor allem an den Handinnenflächen und Fußsohlen.

Typisch für eine Scharlach-Erkrankung ist auch die sogenannte "Himbeerzunge": Zuerst ist die Zunge weiß belegt, nach einigen Tagen rötet sie sich himbeerfarben.

Ursachen/Übertragung: Streptokokken-Bakterien werden über Tröpfcheninfektion übertragen, also durch Ansprechen, Anhusten oder Anniesen. Extrem selten ist eine Ansteckung über verunreinigte Gegenstände.

Therapie und Ansteckungsgefahr: Scharlach wird in der Regel mit Antibiotika behandelt. Bei einer Antibiotika-Behandlung besteht schon 24 Stunden nach der ersten Einnahme keine Ansteckungsgefahr mehr. Ohne Antibiotika-Therapie sind Erkrankte bis zu drei Wochen nach den ersten Beschwerden ansteckend.

Wer erkrankt: An Scharlach kann jeder erkranken. Am häufigsten tritt die Erkrankung aber bei Kindern im Kindergarten- und Schulalter auf.

Quelle: Infektionsschutz.de